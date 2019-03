Partidele cu Insulele Feroe, o țară cu 50.000 de oameni, au fost mai mereu un galop de sănătate pentru naționala României. La fel se așteaptă tricolorii să fie și acum. ”Sperăm să marcăm repede și să ne facem meciul ușor”, a precizat Cristi Săpunaru. De altfel, acel 7-0 administrat de generația lui Gică Hagi, în prima întâlnire, disputată în Ghencea, pe 6 mai 1992, în preliminariile CM 1994, reprezintă una dintre cele mai drastice înfrângeri din istoria naționalei Insulelor Feroe. De atunci, am mai jucat de cinci ori, dar diferențele de scor au fost mai mici: 4-0, deplasare (1993), 1-0, deplasare (2008), 3-1, Piatra Neamț (2009), 1-0, Ploiești (2015), 3-0, deplasare (2015). Nordicii au învățat fotbal și ne-au ciupit la tineret, în 2013, când generația lui Stanciu, Benzar, Toșca, Bălașa sau Gabi Iancu a remizat, 2-2, în Feroe, în preliminariile Euro.

”Cea mai bună națională din istorie”

Nu doar la noi e deranj după startul ratat. Mai în glumă, mai în serios, tricolorii ar putea profita de faptul că naționala Insulelor Feroe, cu fostul mijlocaș dinamovist Bartalsstovu în lot, se prezintă cu moralul zdruncinat după eșecul suferit, sâmbătă, în Malta, 1-2.

Site-ul feroez local.fo a titrat ”Dezastru în Malta”. Jurnalistul Isaac Roblett a explicat motivele pentru care fanii sunt dezamăgiți: ”Înfrângerea în fața naționalei Maltei, echipă situată la 87 de locuri sub naționala noastră ar fi asemănătoare cu un eșec al Franței împotriva Ciprului. În ciuda faptului că Malta are o populație de opt ori mai mare decât a Insulelor Feroe, naționala noastră este mai bună. Malta are doar un fotbalist profesionist, iar această selecționată a Insulelor Feroe este cea mai bună pe care țara a produs-o vreodată. De aceea, așteptările noastre au crescut. A accepta alt rezultat decât o victorie împotriva Maltei ar fi un pas dramatic înapoi”. În preliminariile CM 2018, Feroe a luat patru puncte Letoniei (2-0, în deplasare, 0-0, acasă) și a făcut 0-0 cu Ungaria, acasă.

Se tem de un scor jenant

Feroezii nu-și fac mari iluzii, dar sunt hotărâți să-și vândă scump pielea la Cluj-Napoca. ”Jocul împotriva României are o miză uriașă pentru echipa selecționerului Lars Olsen, căruia fanii îi cer demisia pe rețelele de socializare. Nu este de așteptat o victorie împotriva României, dar dacă naționala Insulelor Feroe nu-și va îmbunătăți jocul prestat în Malta, ar putea pierde cu un scor jenant”, a conchis site-ul feroez local.fo.

