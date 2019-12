De Andrei Crăițoiu,

Pe lângă actorie și televiziune, Călinescu a fost implicat inclusiv în fotbalul românesc, la o echipă de Liga 1: Rocar.

„Am ajuns pentru că aveam o prietenie bizară cu Gheorghe Florea, care era ospătar pe la Orșova și în tinerețe mi-a dat doi mici și-o bere. Lui i s-a părut că dacă sunt pe cai mari la ProTV… Eu am venit cu drag, dar am zis că nu fac nimic. Și veneau oameni celebri și-mi ziceau: «Băi, batim la mini și bați tu la tini. Așa stăm în Divizie. Ce te strofoci atât?!». «Nu, că noi jucăm pe teren»”. «Dacă joci pi tiren o să cazi, Florine!»”, a dezvăluit Călinescu, cel mai probabil un dialog avut cu Gheorghe Ștefan, patron la Ceahlăul Piatra Neamț.

Acesta a continuat poveștea implicării în fotbalul de la noi: „În primul meci jucat pe Giulești am bătut cu 3-2. A fost senzație. Cu Steaua am făcut 2-2 și s-au pus pe noi. Am văzut cum se distruge o echipă cu arbitrul, cu antrenorul, cu jucătorii, cu Federația… Am învățat de la Gino Iorgulescu care-mi zicea de arbitri. De Corpodean, de Zotta, sunt mai mulți… Când îi aveai p-ăștia n-aveai nicio șansă. Era clar că sunt niște lucruri acolo… Am picat în B mândri pe teren pentru că n-am vândut niciun minut!”.

Eu eram la Timișoara și i-am bătut pe Dinamo. Lucescu și Dinu mi-au zis că o să retrogradăm. Eram pe locul 3 atunci și-am picat. Atât de mare putere avea Dinamo. Eu chiar cred asta. Atât de mare putere! Florin Călinescu:

„Federația asta de astăzi este o bășcălie”

Pasionat de fotbal și fan declarat al celor de la Liverpool, Călinescu are un mesaj dur pentru actuala conducere a Federației Române de Fotbal, condusă de Răzvan Burleanu.

„Federația asta de astăzi este o bășcălie. Cu fetița asta, băiatul ăsta sau ce dracu e, președintele federației. E sfios ca o fetiță! Vine de la fotbal de femei și de sală? Mai trebuie să fie o federație de nasturi! Mie nu trebuie să-mi placă oamenii. Mie-mi place performanța să văd că un om face ceva. Pe băiatul ăsta nu pot să-l taxez că nu face… Dar ar putea să facă condiții. Acum că obligă doi puștani, că obligă nu știu ce… Păi la ce-mi trebuie mie și îi dau dreptate lui Gigi, echipă de femei? Așa întăresc eu fotbalul național? Mai urmează să facem și cu curentul ăsta, cu gay… Să avem o formație de așa și-așa…”, a spus Călinescu.

Florin Călinescu, invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia

Fotbalistul preferat: „Dobrin te ridiculiza, râdea lumea de tine!”

Provocat de Ovidiu Ioanițoaia, omul de televiziune și-a ales fotbalistul preferat. „Dobrin e cel mai mare fotbalist român văzut de mine. Or fi fost și alții înainte de război, dar eu mă raportez la ce-am văzut. Eu am prins fotbalul cu bări patrate. Când îi aud p-ăștia acum să joacă pe teren înghețat și pe mocirlă… Păi, pe vremea mea se arunca cu rumeguș. Pe condițiile alea, cu ploi, grindină și nămol, Dobrin termina alb, restul erau negri! Dacă te duceai odată te ridiculiza… A doua oară nu te mai duceai. Dobrin era foarte greu să-l dai jos. Nea Liță Dumitru sau Dinu mi-au povestit că a doua oară râdea lumea de tine dacă te duceai să te bagi la Dobrin. Și-l lăsai în pace! A fost cel mai mare. Durerea mea e că Dobrin n-a prins Mondialul din Mexic! L-au lucrat Lucescu, Dinu și Dinamo”, a explicat Călinescu.

