Se solicită schimbarea legii

Susținătorii și pasionații de fotbal solicită într-o petiție „îndepărtarea zidurilor de cărămidă și a altor structuri dure, imobile, care înconjoară terenurile (de fotbal n.r.)” după moartea fostului jucător al academiei lui Arsenal, potrivit The Independent.

Petiția a fost intitulată „Legea lui Vigar”. În ea se menționează că „decesul lui Billy nu este un incident izolat – nenumărați jucători de la toate nivelurile au suferit răni grave, inclusiv fracturi, comoții cerebrale și traume care le-au schimbat viața, ca urmare a acestor bariere periculoase. Fotbalul este menit să fie un sport al pasiunii, îndemânării și comunității – nu un loc în care o simplă căzătură sau o alergare greșită poate duce la răni permanente sau la deces”.

„Totuși, multe terenuri, în special la nivel de bază și la nivel comunitar, rămân mărginite de ziduri solide din cărămidă, plasate la doar câțiva metri de linia de tușă. Aceste ziduri nu servesc unui scop sportiv esențial, dar creează un pericol incontestabil și evitabil”, se mai precizează în petiție.

Microbiștii mai adaugă: „Moartea lui Billy Vigar trebuie să fie ultima. Datorăm memoriei sale – și fiecărui jucător care pășește pe un teren de fotbal – să ne asigurăm că nimeni altcineva nu va suferi o astfel de tragedie inutilă. Fotbalul ar trebui să fie un joc al bucuriei și al comunității, nu un loc în care pericolele ce pot fi prevenite curmează vieți tinere”.

Fotbalul englez, în doliu

Billy Vigar, atacant la Chichester City, a suferit o leziune cerebrală severă în timpul unui meci disputat pe 20 septembrie în Isthmian League Premier Division, din Anglia, pe terenul echipei Wingate & Finchley. Partida a fost oprită după doar 13 minute.

Impactul fatal a avut loc în momentul în care jucătorul încerca să păstreze mingea în teren, lovindu-se accidental de un zid de beton de pe marginea suprafeței de joc. Fotbalistul a fost transportat de urgență la spital, fiind supus unei intervenții chirurgicale.

Billy Vigar a murit joi dimineață, la vârsta de 21 de ani. Clubul Chichester a emis un comunicat în care a confirmat tragica veste.

Billy Vigar s-a alăturat academiei Arsenal în decembrie 2017, la vârsta de 14 ani, și a semnat un contract profesionist în iulie 2022. A fost împrumutat la Derby County, unde a evoluat pentru echipa Under-21, dar și la Eastbourne Borough. În iulie 2024, s-a transferat la Hastings United, apoi a semnat cu Chichester City chiar înainte de începerea noului sezon.

„Toată lumea de la Arsenal este devastată de vestea șocantă a decesului lui Billy Vigar, fost absolvent al academiei. Toate gândurile noastre sunt alături de familia și cei dragi ai lui în aceste momente. Odihnește-te în pace, Billy”, a anunțat clubul din Premier League într-un comunicat.

În semn de respect, Chichester a anunțat amânarea meciului de sâmbătă cu echipa Lewes. Clubul a transmis joi un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Cu mare tristețe, Chichester City Football Club confirmă decesul lui Billy Vigar. Odihnește-te în pace, Billy. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile tuturor celor de la Chichester City”.