L-a executat ”BurLenin”? Marcel Pușcaș, vânat de Burleanu și de oamenii lui. ”Să nu uite cei de acolo că sunt în federație datorită mie”.

ACTUALIZARE 14 noiembrie. FRF confirmă faptul că l-a mutat mișelește, cu forța, din birou pe Marcel Pușcaș, fără ca acesta să-și dea acordul și în timp ce acesta se afla în concediu medical:

”În sediul FRF s-au operat câteva reașezări de birouri, într-o perioadă în care domnul Pușcaș era în concediu. Domnul Pușcaș a primit un alt birou. Domnul Marcel Pușcaș este actualmente în concediu medical și nu își poate îndeplini atribuțiile prevăzute în contractul de muncă”.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Marcel Pușcaș a aflat, din presă și de la diverși cunoscuți, nicidecum pe căi oficiale, că la sediul federației se întâmplă lucruri ciudate în ceea ce îl privește, acțiuni identificate drept abuzuri. Asta în timp ce fostul fotbalist este în concediu medical.

Pușcaș a fost informat că i s-ar fi mutat birou, fără să existe acordul său. Relocarea nu este totul: ar fi dat afară din poziția de conducător al Centrului Regional de la Timișoara, unul dintre celebrele Centre de Excelență puse pe picioare de către noua administrație a FRF, dar desființate între timp, pe motiv că nu pot funcționa.

A suferit o criză de spondiloză cervicală

”Sunt în concediu medical, la tratament, după o criză de spondiloză cervicală. Am auzit că mi-a fost mutat cu biroul, fără acordul meu. De fapt, fără măcar să fiu informat de superiori. Nu mi s-a transmis nimic oficial, doar mi s-a spus pe diverse căi. Sunați la FRF, dacă vreți detalii, pentru că eu nu le știu. În plus, am aflat de la părinții copiilor că am fost schimbat și de la Centrul Regional de la Timișoara. Iar asta s-a întâmplat chiar de ziua mea, 12 octombrie! Însă, eu n-am primit nicio hârtie, în acest sens.

Oricum, nu scaunul de sub fund mă face mai deștept în fotbal. Cunoștințele mele despre fotbal nu stau la nivelul fundului, să fie clar! Var voi vedea care este situația exactă abia când vor reveni din concediu, adică luni, peste o săptămână. Am acolo câteva bunuri, nu pot intra cu forța în biroul meu”.

Pușcaș le-a transmis un mesaj lămuritor actualilor federali. ”Să nu uite cei de acolo că sunt în federație datorită mie. Le readuc aminte că am contribuit a alegerea lui Burleanu (în turul doi al alegerilor din 5 martie 2014, Pușcaș i-a dat voturile lui Răzvan Burleanu, care a concurat cu Vasile Avram).

Înțeleg că m-au băgat și într-o Comisie de Disciplină, că nu am avut acceptul pentru a merge la emisiuni de televiziune. Eu n-am semnat pentru un astfel de regulament intern. Până acum, am fost la zeci de astfel de emisiuni și nu s-a invocat vreo astfel de prevedere”, a declarat duminică, pentru ”Libertatea”, Marcel Pușcaș.

La fel a pățit și regretatul Didi Prodan

Situația lui Marcel Pușcaș nu ar fi unică. Un caz identic s-a petrecut și în 2014. Atunci, lucrurile din biroul lui Didi Prodan, care lucra ca director sportiv la ”Casa Fotbalului”, au fost duse într-o clădire alăturată, înghesuite într-un colț. Practic, metoda a devenit un ”stil” de lucru al federalilor. Prodan a aflat despre relocare în timp ce mergea acasă, la Satu Mare, pentru a sărbători Paștele. Înainte să aibă loc incidentul, Prodan stabilise cu Belodedici și cu Vlădoiu, colegii săi de birou, să nu accepte mutarea. Cei doi componenți ai Generației de Aur l-au trădat însă pe Didi. După ce aproape i-au aruncat lucrurile în stradă, ulterior, cei de la FRF nu l-au lăsat pe Didi să intre în sediul instituției. Și Prodan a fost băgat în Comisia de Disciplină, la fel cum se întâmplă acum cu Marcel Pușcaș. Daniel Prodan a decedat pe 16 noiembrie 2016, după ce a suferit un infarct.

Pușcaș va candida, în 2018, la alegerile FRF

Marcel Puşcaş, fost fotbalist, antrenor, impresar şi conducător, candidează la preşedinţia FRF. A lucrat la FRF, dar și-a înaintat demisia din Comisia Tehnică, nu înainte de a exprima păreri dure împotriva aducerii germanului Christoph Daum pe banca tricolorilor.

Marcel Puşcaş, fost fotbalist, antrenor, impresar şi conducător, candidează la preşedinţia FRF

Născut la Oradea, în 12 octombrie 1960, Puşcaş a început fotbalul la clubul Crişul Oradea, debutând în Liga I în anul 1978 la FC Bihor.

De-a lungul carierei sale de fotbalist, a mai evoluat ulterior la formaţiile Steaua Bucureşti, Rapid Bucureşti, CS Târgovişte, Steaua Mizil.

Cele mai mari satisfacţii le-a cunoscut la Steaua, echipă cu care a câştigat un titlu naţional şi o Cupă a României în sezonul 1984-1985.

În palmaresul său de jucător figureză o singură prezenţă la echipa naţională a României, el evoluând în meciul amical România – RDG (scor 1-0) din 1983 când selecţionerul de atunci, Mircea Lucescu, l-a introdus pe teren pentru 18 minute.

Absolent al IEFS şi al Facultăţii de Mecanică din cadrul Academiei Militare, Puşcaş a început cariera de tehnician în 1988, când a fost antrenor-jucător la CS Târgovişte în Liga a II-a.

Ulterior, după obţinerea categoriei I de antrenor, în 1992 a preluat Rapid Bucureşti, formaţie pe care a reuşit să o califice după 18 ani în cupele europene.

După episodul Rapid, el a abandonat cariera de antrenor pentru cea de conducător activând iniţial în cadrul AJF Bihor pentru ca mai apoi să fie numit preşedinte al clubului Viitorul Oradea. Între 1996 şi 1998 a ocupat funcţia de preşedinte al FC Steaua Bucureşti, perioadă în care gruparea roş-albastră a câştigat două titluri, o Cupă şi o Supercupă a României.

Marcel Puşcaş a activat şi ca impresar, el deţinând licenţă FIFA de agent de jucător între 2002 şi 2004.

De asemenea, candidatul la preşedinţia FRF a realizat în decursul ultimilor ani emisiuni TV, el colaborând cu mai multe posturi de televiziune, radio, precum şi publicaţii sportive.

La alegerile pentru preşedinţia FRF din 2014 vor participa şase candidaţi: Gheorghe Popescu, Gheorghe Chivorchian, Vasile Avram, Marcel Puşcaş, Răzvan Burleanu şi Sorin Răducanu. Altor doi candidaţi, Paul Zarna şi Octavian Popescu, le-au fost respinse dosarele deoarece nu au îndeplinit condiţiile obligatorii din statutul FRF.