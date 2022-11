Ondoua, legitimat la Hannover 96, în Germania, a fost introdus în minutul 68 al meciului Camerun – Elveția, la 0-1. Pe ghetele lui erau imprimate două steaguri, cel al Camerunului și cel al Rusiei, națională interzisă la Mondial din cauza războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Ondoua s-a născut în Yaounde, capitala Camerunului, dar a copilărit în Rusia, de la 9 ani. Și-a urmat tatăl, angajat la consultatul camerunez de la Moscova.

De atlfel, mijlocașul are dublă cetățenie, cameruneză și rusă. Ar fi vrut să evolueze pentru prima reprezentativă a statului european, dar a așteptat în zadar convocarea.

Până la urmă, fotbalistul format de Lokomotiv Moscova a debutat pentru Camerun, în luna martie a acestui an.

Chestionat după meci, Ondoua a considerat gestul său unul firesc: „De ce să-mi fie frică să ies pe teren în ghete cu steagul Rusiei? Este casa mea, am crescut acolo şi tot acolo locuiesc acum. Vreau să trăiesc acolo după ce mă retrag. Nu îmi este frică de nimic. Mă simt un om liber. Camerunul şi Rusia sunt casa mea şi asta nu se va schimba niciodată”.

Gestul controversat al camerunezului a declanșat reacții pe rețelele sociale: „După ce a interzis banderolele one love, FIFA a permis unui fotbalist african să poarte steagul Rusiei pe ghete”.

After banning „one love” armbands, #FIFA today permitted an African footballer to wear the flag of banned #Russia on his boots.#Cameroon's Gael Ondua moved to Russia aged 9 and previously played for Anzhi Makhachkala. He said he „feels like a Cameroonian and a Russian” pic.twitter.com/w5XQoNpGsg