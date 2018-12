Vorbele lui Becali au făcut carieră la CNN, dar au reușit, de asemenea, să spargă liniștea de la UEFA și de la FRF, care l-au băgat în ședință și care anunță amenzi și suspendări usturătoare pentru excentricul latifundiar.

Încep să apară primele voci și dintre fotbaliste. Fetele își apără activitatea și dau de pământ cu Gig Becali, dar puține au curajul să-și expună public punctul de vedere. O face o fată curajoasă, Laura Rus, 31 de ani, care evoluează pe postul de atacant la Chievo Verona (Italia). Rus a jucat și în Liga Campionilor.

'Sunt fan Steaua'

Într-o scrisoare-manifest, Laura îi bate obrazul lui Becali:

'Am văzut că declarațiile domnului Becali au fost preluate și de un site de aici, din Italia. Cred că era de așteptat să zică acest lucru, neavând idee despre faptul că și o fată poate juca fotbal și o poate face chiar foarte bine. Plus de asta, să nu uitam că sunt cluburi mari din Europa care au echipă de fotbal feminin: Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, cu care chiar sâmbătă o să am meci.

Este trist că unele persoane nu pot accepta acest lucru doar pentru simplul fapt ca suntem femei și că este un sport doar pentru bărbați! Îmi pare rău să văd că oricât am sau aș încerca să ajut fotbalul feminin… În afară, acest sport este atât de respectat și multă lume este prezentă în tribune, la meciuri.

Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut această șansă, să plec din România și să pot juca acest minunat sport, dar mai ales să fiu respectată pentru ceea ce fac.

Sunt fan Steaua de când mă știu și, sincer, mi-ar fi plăcut să aibă echipă feminină de fotbal și, de ce nu, să fi visat să joc la echipa mea de suflet'!

'Fetele să joace handbal, baschet…'

'Dacă vor să mă pună să am echipă feminină, mă retrag din fotbal. Cum adică, să faci lucruri împotriva lui Dumnezeu? Am și eu păcatele mele. Dar lucruri nefirești nu fac. Nu! Asta e aliniere la idelile lui Satan. Fetele să joace handbal, baschet… Cum să joace femeie fotbal? Nu e făcută pentru fotbal. Mădularele ei nu sunt făcute pentru fotbal', sunt vorbele care, spuse joi de Gigi Becali, la Pro X, au provocat un scandal mondial.

