  • Adus de la Liverpool, în 2025, atacantul Luis Diaz, 70 de selecții și 21 de goluri pentru naționala Columbiei, are 23 de meciuri în acest sezon și 13 goluri pe Bayern, în toate competițiile.

Luis Díaz a dezvăluit recent un detaliu spectaculos: un tatuaj impresionant, reprezentând un leu și familia sa, ce îi acoperă întregul său spate.

„Mi-a spus că vreau un leu mare, adică protecția pe care le-o oferă celor dragi și curajul său”

Această „operă de artă”, semnată de tatuatorul spaniol Daniel Stone, reprezintă protecția și curajul caracteristice fotbalistului columbian, atât pe teren, cât și în viața personală, spune artistul iberic.

„Lucho m-a contactat în perioada în care juca la FC Liverpool (ianuarie 2022 – iulie 2025), după ce a văzut un tatuaj pe care i-l făcusem fostului său coechipier, Darwin Núñez. Mi-a spus că își dorește un leu mare, înconjurat de familia sa, simbolizând protecția pe care le-o oferă celor dragi, dar și curajul său”, a declarat Stone.

Lucrează la opera de artă de jumătate de an

Artistul lucrează deja de mai mult de jumătate de an la această capodoperă, care necesită aproximativ 45-50 de ore de muncă.

Proiectul a început în vara lui 2025 și, până acum, au fost efectuate 6 sesiuni de câte cinci ore.

„Mai avem nevoie de trei sau patru ședințe pentru a finaliza detaliile”, a explicat Stone, care călătorește personal la domiciliul lui Díaz pentru fiecare sesiune, având grijă ca pielea sportivului să aibă suficient timp să se refacă, pentru a nu-i afecta performanțele pe teren.

Tatuajul combină elemente complexe: un leu impunător și natura care îl înconjoară, toate integrate armonios.

Cea mai mare provocare este să creez o compoziție echilibrată, astfel încât leul să fie în prim-plan, dar și celelalte detalii să fie vizibile, mai ales când Lucho își scoate tricoul după un gol!

„Abordabil și amabil”

Transferul lui Díaz la Bayern München din vara anului 2025 a determinat o pauză în realizarea tatuajului. Cu toate acestea, „lucrările” vor fi reluate în curând.

Tatuatorul a adăugat că a fost impresionat de personalitatea jucătorului: „Este un om foarte abordabil și amabil. M-a invitat mereu să iau masa cu familia lui, ceea ce a făcut ca totul să fie natural și să mă simt relaxat”.

Fotbalistul cu cel mai extravagant tatuaj din lume. L-a bătut pe Adrian Mutu. „Lucrez la desen de 6 luni”
Luis Diaz, atacantul columbian de la Bayern Munchen. Foto: Hepta

Mutu are în jur 30 de desene pe corp

Fostuil internațional român Adrian Mutu, 47 de anim e unul dintre sportivii cu cele multe tatuaje. El a ajuns la 30 de desene pe corp.

În 2017. „Briliantul” și-a tatuat pe braț numele lui Tiago și data de naștere a micuțului. 14 aprilie, la ora 7.44.

Înainte de numele lui Tiago, el și-a inscripționat pe antebrațul stâng versurile piesei „Power of the Empire”, care aparține celor de la Empire Cast: „I wanna reign over my Empire like Caesar/ I wanna walk over water and die like Jesus/ My mind is a weapon, I got keep it loaded”. („Vreau să conduc peste imperiul meu precum Cezar/ Vreau să merg pe apă și să mor precum Iisus/ Mintea mea este o armă și trebuie să mi-o țin încărcată)”.

Tot pe antebrațul stâng are scris numele Sandrei, actuala soție, și o inimioară.

„Sunt printre voi, dar nu sunt unul dintre voi”, mesaj inspirat din serialul “Naufragiaţii”, și un tatuaj inspirat din “Războinicul luminii” („Un războinic nu trebuie să-şi plece capul pentru că îşi pierde orizontul visurilor sale”) sunt printre mesajele de pe brațul stâng.

În 2011, Mutu şi-a unit toate cele 10 tatuaje de pe mâna dreaptă: desene tribale, un indian, crucea cu Iisus, citatele şi numele celor mai importante fiinţe din viaţa sa de la acel moment (Consuelo, Maya şi Adriana), unite prin intermediul unor desene tribale şi al unor aripi de vultur.

