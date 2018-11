Fotbalistul moldovean Cătălin Carp rememorează perioada jucată în România: „Sunt stelist de mic, dar la Cluj m-am simțit cel mai bine”

„Nu am avut un idol în copilarie, dar la fel ca mulți dintre basarabeni țineam cu Steaua București, deci sunt stelist de mic copil”, a dezvăluit Cătălin Carp.

Fotbalistul a jucat în Liga 1 în perioada 2014-2017. „Într-adevăr, perioada petrecută în România a fost, deocamdată, cea mai bună din cariera mea fotbalistică pentru că am obținut primele trofee. Am fost foarte fericit că am început să joc deja la un alt nivel contra unor echipe și jucători de valoare”, a precizat internaționalul moldovean.

Cătălin Carp a jucat la CFR Cluj din septembrie 2014 până iulie 2015. „Recunosc, cel mai bine m-am simțit la CFR. La Cluj chiar te simți fotbalist, ești înconjurat de oameni cu o inimă mare, aici mă refer atât la conducătorii clubului cât și la antrenori. Am doar cuvinte de mulțumire pentru antrenorii Vasile Miriuță, Eugen Trică și Francisc Dican, sub comanda cărora am jucat la CFR Cluj”, a declarat fotbalistul.

Rădoi l-a adus la Steaua, Reghe l-a dat afară

Rădoi l-a adus la Steaua, în vara anului 2015, dar Laurențiu Reghecampf l-a pus pe liber. „După încheierea contractului cu CFR am acceptat invitația antrenorului Mirel Rădoi să mă transfer la Steaua. Cât a fost Mirel Rădoi la echipă am simțit că clubul are nevoie de mine. Dar o dată cu plecarea lui Mirel de la Steaua și venirea altui antrenor, care avea propria viziune asupra fotbalului și care i-a îndepărtat de la echipă, practic, pe toți jucătorii aduși de Rădoi, am fost nevoit și eu să plec”, a dezvăluit Cătălin Carp, care a jucat doar 9 meciuri la Steaua.

Campion cu Viitorul. Impresionat de Hagi

Moldoveanul a câștigat campionatul cu Viitorul, în 2017. „Când am început ediția 2016-2017 cu Viitorul nimeni nu credea că putem câștiga titlul, dar am avut mare noroc să avem așa un antrenor ca Gheorghe Hagi, pe care-l consider a fi printre cei mai buni tehnicieni din lume. Nu există vreun minut ca domnul Hagi să nu se gândească la fotbal, el „respiră” fotbalul în fiecare zi și fotbalul îl răsplătește cu rezultate bune…”, a afirmat Cătălin Carp.

Coleg cu Nedelcearu la Ufa

Fotbalistul moldovean s-a transferat în Rusia, la Ufa, în 2017. „Am plecat de la Viitorul pentru că vroiam să schimb ceva în carieră, mai ales că a venit acea ofertă de la un club dintr-un campionat mai bine cotat decât cel al României. M-a invitat la FC Ufa fostul mare jucător Serghei Semak, actualmente antrenor principal la Zenit Sankt Petersburg. A fost și pentru mine, ca fotbalist, o posibilitate să progresez mai mult”, a punctat Cătălin Carp, care este coleg cu fostul dinamovist Ionuț Nedelcearu.

A marcat împotriva României

Cătălin Carp, 20 de selecții, a marcat unicul său gol pentru naționala Moldovei într-un amical disputat împotriva României B, în 2015, în Antalya, scor 2-1 pentru tricolorii pregătiți de Anghel Iordănescu.

„Au fost două meciuri memorabile, cel în care am debutat (cu Andorra) și cel în care am marcat primul gol la Națională. Îmi amintesc că la meciul cu România am jucat pe o poziție nouă, în spatele atacantui, dar până la urmă totul a decurs ok și chiar am reușit să marchez.

A fost o fază fixă, mingea a ajuns la mine și am înscris. Am fost felicitat de coechipierii mei de atunci de la CFR, au fost și câteva glume referitor la faptul că am marcat chiar în poarta României. Îmi mai amintesc că, după golul marcat, am început să joc titular meci de meci la CFR, așa că mi-a fost de bun augur golul marcat…”, a povestit Cătălin Carp.



Tatăl internaționalului moldovean Cătălin Carp îi anunța pe fanii Stelei: 'E mai român decât liliecii care comentează despre el pe forumuri!'.