„A fost ușor să iau decizia de a reveni în Liga 1. Mă gândesc însă oricum să plec iar în străinătate. Termin pe podium sezonul acesta cu Astra și plec din nou afară, poate în Israel iar. Mi-a plăcut foarte mult acolo. Ăsta sunt eu, nu am ce să fac. Îmi dau palme când mă uit în urmă și mai văd ce prostii am făcut”, a spus Gabi Tamaș la Look Sport.

Gabi Tamaș a fost în arestul poliției israeliene timp de șapte zile, după ce a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice cu o viteză de 205 km/h. A fost eliberat pe 1 aprilie și a stat mai bine de o lună în arest la domiciliu.

