Georgia – România, în Rugby International Championship 2018. Surugiu: ”Un astfel de meci se câștigă cu inima!”.

Florin Surugiu, unul dintre cei mai experimentaţi componenţi ai naţionalei de rugby a României, spune că dincolo de planul tehnico-tactic, un meci contra Georgiei se joacă întotdeauna cu inima, el opinând că apărarea va fi cea care va face diferenţa în partida de duminică, de la Tbilisi, din ultima etapă a REIC 2018.

”Meciurile cu Georgia au întotdeauna altă importanţă, este o întâlnire de orgoliu atât pentru noi, cât şi pentru ei.

Vor fi foarte determinaţi să arate că înfrângerea de anul trecut a fost o întâmplare şi ne aşteptăm să vină cu o replică puternică, să încerce să ne surprindă cu ceva nou în sistemul de joc.

Georgia – România, în Rugby International Championship 2018. „Să avem atitudine pozitivă”

Georgia este o echipă bună, dar care poate fi învinsă. Noi avem un moral bun şi pentru că anul trecut am reuşit să îi învingem după o perioadă lungă, în plus, la noi au început să se lege lucrurile în teren.

Eu zic că practicăm un rugby asemănător ca stil de joc, foarte fizic, cu accentul pe pachetul de înaintare”, a spus Surugiu, într-un interviu acordat site-ului FRR.

În opinia sa, defensiva va avea cel mai important cuvânt de spus în confruntarea de peste trei zile.

”Echipa care va fi mai precisă în apărare, nu va face greşeli, nu va da penalităţi adversarilor, va câştiga. Însă, cred că dincolo de planul pe care antrenorul îl pune în teren, un meci cu Georgia se joacă cu inima, cu dăruire, cu o atitudine pozitivă”, a arătat internaţionalul român.

El a menţionat că atmosfera din lotul ”Stejarilor” este pozitivă, toţi jucătorii fiind extrem de motivaţi pentru întâlnirea cu Lelos.

”Am avut o sesiune foarte bună de pregătire. În meciul cu Belgia am reuşit să punem în teren ceea ce am repetat la antrenamente, iar în această săptămână am continuat în acelaşi fel. Este o atmosferă bună, pozitivă, băieţii sunt concentraţi şi motivaţi să facem un meci bun.

Ne bucurăm că ne-am pregătit acasă, la Bucureşti, ne simţim foarte bine aici, până la urmă este baza noastră”, a precizat Florin Surugiu.

Referindu-se la anunţul demisiei staff-ului tehnic, în frunte cu antrenorul principal Lynn Howells, Surugiu a arătat că a fost şi vina jucătorilor în ceea ce priveşte insuccesele din meciurile cu Germania, de anul trecut, şi Spania, din acest an.

”Lynn ne-a explicat motivele pentru care a luat această decizie, cred că este o dovadă de bărbăţie această asumare. Însă nu cred că a fost doar vina staff-ului, ci şi a noastră, a jucătorilor, pentru că el ne-a spus ce să jucăm, însă pe teren noi am fost.

Îmi doresc să facem un meci bun cu Georgia, să ne mobilizăm, să ne adunăm ca echipă şi să câştigăm, să lăsăm un lucru pozitiv pentru ultimul lui meci cu noi”, a spus mijlocaşul la grămadă, adăugând că a avut foarte multe de învăţat de la tehnicianul galez.

În privinţa calificării la CM 2019 din Japonia, Surugiu a afirmat că şansele unei calificări directe sunt aproape nule.

”Toţi ochii vor fi aţintiţi spre meciul dintre Belgia şi Spania, un meci de al cărui rezultat depindem şi noi. Trebuie să fim realişti, eu nu cred că Belgia are vreo şansă în faţa Spaniei, de aceea cred că următorul pas spre Cupa Mondială este barajul cu Portugalia şi apoi dubla cu Samoa.

Este important să luăm totul pas cu pas, să ne pregătim cu seriozitate şi să ne jucăm şansa până la capăt”, a subliniat jucătorul român.

Naţionala de rugby a României întâlneşte duminică, 18 martie, de la ora 14,00, pe Dinamo Arena din Tbilisi, în ultimul meci al REIC 2017-2018, Georgia.

Deşi nu punctează în clasamentul pentru calificarea la Cupa Mondială din Japonia 2019, întâlnirea are o miză deosebită putând stabili atât câştigătoarea competiţiei în ediţia 2018, cât şi a trofeului Cupa Antim Ivireanu.

AGERPRES

CITEȘTE ȘI: