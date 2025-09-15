Isaac Bonga a fost factorul X

În finala EuroBasket 2023, Germania a câștigat al doilea său titlu european, după o victorie intensă împotriva Turciei. Ultimul triumf al Germaniei în această competiție datează din 1993.

Acesta este al doilea succes major pentru Germania în ultimii trei ani, după câștigarea Cupei Mondiale FIBA în 2023.

Talk about X-Factor.



Isaac Bonga (20 PTS, 5 REB, 3 AST) made all the difference in the final for Germany 🇩🇪#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/TmyN21WyHe — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Bonga a fost cel mai bun marcator al Germaniei în finală, cu 20 de puncte și 5 recuperări. Franz Wagner a adăugat 18 puncte, în timp ce Dennis Schroder a înscris 16 puncte și a stabilit un nou record de pase decisive într-o finală EuroBasket, cu 12.

Schroder și Wagner au fost incluși în echipa ideală a turneului, alături de Alperen Sengun, Giannis Antetokounmpo și Luka Doncic.

Turcia a dat un start puternic, dar Germania a revenit

Turcia a început puternic, conducând cu 13-2. Germania a revenit însă și a preluat conducerea după primul sfert, 24-22.

În al doilea sfert, Alperen Sengun a marcat 10 puncte, iar Turcia a intrat la pauză în avantaj, 44-38.

Germania a revenit în forță după pauză. O triplă a lui Bonga a adus conducerea cu 50-49.

Jocul a continuat să oscileze. Turcia a condus cu 61-55, dar Germania a răspuns prin Johannes Thiemann, revenind în avantaj cu 65-63.

Ultimul sfert decisiv

Turcia a început sfertul patru cu un avantaj de 72-66. Germania a replicat prin două triple consecutive ale lui Andreas Obst și Isaac Bonga, preluând conducerea cu 77-76.

Kenan Sipahi a marcat o triplă importantă pentru Turcia, aducând scorul la 79-77 în favoarea echipei sale.

În final, Dennis Schroder a fost decisiv pentru Germania. Cu 19 secunde rămase și un avantaj de un punct, el a marcat coșul care a extins diferența la trei puncte, 86-83, pecetluind victoria și titlul pentru țara sa.

DENNIS THE MENACE WELCOME TO THE PARTY.#EuroBasket pic.twitter.com/BgySS6iCI1 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Conform Basketnews, Dennis Schroder a fost desemnat MVP-ul turneului, cu medii de 20,9 puncte și 6,6 pase decisive pe meci.

