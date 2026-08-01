Deși nu este la fel de problematic precum EcoBoost-ul de la Ford sau PureTech-ul de la Stellantis, acest motor a fost subiectul mai multor sesizări legate de fiabilitate, spun mecanicii service-ului Coasta de Est din România.

Problemele motorului de 1,0 litri

Una dintre particularitățile acestui motor este prezența unei curele de distribuție scăldate în ulei, o soluție tehnică asemănătoare celei utilizate de Ford și Stellantis.

Spre deosebire de aceștia, Honda a specificat un interval de înlocuire a curelei, ceea ce a redus semnificativ riscul unor defecțiuni catastrofale.

Totuși, cureaua este predispusă la degradare în timp, mai ales dacă nu se utilizează un ulei de calitate, recomandat de producător.

Un alt punct sensibil al acestui motor îl reprezintă funcționarea neregulată la turații joase, însoțită uneori de rateuri. Cauzele pot varia de la depuneri și probleme la bujii sau injectoare, până la defecte ale garniturii chiuloasei.

Un caz concret: Honda Civic din 2018, la doar 56.000 km

Un exemplu recent al acestor probleme a fost raportat de service-ul Coasta de Est din România, unde o Honda Civic din 2018, cu un parcurs de doar 56.000 km, a fost adusă cu dificultăți la pornire și o funcționare neregulată.

Inițial, mecanicii au suspectat o defecțiune la un senzor de ABS, care a cauzat aprinderea unor martori luminoși în bord. După rezolvarea acestei probleme, atenția s-a mutat asupra motorului.

S-au înlocuit bujiile și injectoarele, însă problema persista, deși schimbarea injectoarelor reprezintă o intervenție costisitoare. Diagnosticarea electronică nu a relevat nicio defecțiune.

Mecanici români au verificat și pompa de benzină, având în vedere existența unei campanii de rechemare pentru aceasta, dar și această pistă s-a dovedit falsă.

Abia după o inspecție vizuală cu un endoscop, au fost observate urme de lichid în cilindrul 3, indicând o scurgere de antigel provocată de o defecțiune a garniturii chiuloasei.

Operația complexă de reparație

Repararea motorului a fost un proces laborios, necesitând demontarea mai multor componente pentru a accesa chiuloasa.

În ciuda problemelor, arborii cu came erau în stare bună, sugerând că schimburile de ulei au fost realizate la timp.

Turbina, deși prezenta depuneri pe partea de admisie, nu a necesitat înlocuire, iar chiuloasa a rămas în limitele toleranțelor admise, evitând astfel recondiționarea.

Totuși, mecanicii români au descoperit alte greșeli dintr-o intervenție anterioară. La un schimb de distribuție efectuat înainte, un mecanic a folosit silicon în locul garniturilor corespunzătoare pe capacul de distribuție.

Această improvizație a dus la blocarea parțială a canalelor de lubrifiere cu reziduuri, afectând fluxul normal al uleiului. Mai mult, pinionul curelei de distribuție nu fusese înlocuit, ceea ce a contribuit la deteriorarea curelei.

După demontarea chiuloasei, problema a devenit evidentă: garnitura era arsă și subțiată între pistoanele 2 și 3, permițând scurgerea de antigel.

Garnitura defectă a fost înlocuită, iar mecanicii din service au consultat și un specialist de la un service oficial Honda, care a confirmat că această problemă apare frecvent din cauza calității slabe a garniturii utilizate, care este prea subțire și cedează în timp.

Fiabilitatea Honda, în declin?

Deși motoarele Honda rămân unele dintre cele mai durabile din industrie, cazurile de acest gen arată o creștere a incidenței problemelor la generațiile noi.

Motorul de 1,0 litri și chiar cel de 1,5 litri au înregistrat defecte notabile, în special legate de garnitura chiuloasei.

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