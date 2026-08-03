Intervenția echipajelor de urgență

Conform ISU Alba, pentru intervenție au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SAJ. „Forțele de intervenție au ajuns rapid la locul producerii evenimentului și au extras victima de sub vehicul”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Deși echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, acestea nu au avut succes. „Din nefericire, persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul la fața locului”, au adăugat aceștia.

Circumstanțele accidentului

Conform informațiilor furnizate de IPJ Alba, accidentul s-a produs în momentul în care șoferul autoutilitarei, un bărbat de 53 de ani din Băicoi, județul Prahova, nu a observat pietonul care traversa strada pe trecerea marcată și semnalizată corespunzător. În urma impactului, victima a suferit răni grave, incompatibile cu viața.

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ”, au declarat reprezentanții Poliției din Alba Iulia. O anchetă a fost deschisă pentru a investiga circumstanțele exacte ale tragediei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Accidentul a dus la blocarea traficului pe strada Calea Moților, o arteră importantă din municipiu. Polițiștii au intervenit pentru a fluidiza circulația și pentru a efectua cercetările necesare. În acest context, autoritățile fac apel la șoferi să circule cu atenție sporită, mai ales în zonele cu treceri de pietoni.

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