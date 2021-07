„Am făcut cerere, pentru că noi facem totul sub formă legală, în baza legii şi noi am făcut o cerere. Am făcut cerere şi la Arcul de Triumf şi au spus că încă nu au modalitatea de a închiria”, a declarat Gigi Becali la sport.ro, potrivit news.ro.

„Nu au forma juridică în care pot închiria (n.red. – cei de la Stadionul Arcul de Triumf) şi acum am făcut şi la Ghencea, ca să vedem ce ne spun”, a adăugat Becali.

Noul Stadion Steaua, inaugurat pe 7 iulie

Stadionul Steaua, a cărui construcție a costat aproape 100 de milioane de euro, a fost inaugurat pe 7 iulie, la meciul amical CSA Steaua – OFK Belgrad 6-0.

2 ani și două luni au trecut de la momentul începerii dărâmării și până în ziua recepției Stadionului Steaua, conform GSP.ro. Spre comparație, Arena Națională a fost gata în anul 2011, după 3 ani și 8 luni.

Arena din Ghencea are 31.254 de locuri, iar oficialii Companiei Naționale de Investiții au anunțat că întreținerea anuală a noului Stadion Steaua se ridică la un milion de euro, fără salariile personalului.

Doar întreținerea gazonului se ridică la 10.000-12.000 de euro, restul se duc pe mentenanță și alte lucrări care țin de funcționarea stadionului la parametri normali, conform GSP.ro.



