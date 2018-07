Rivala în lupta pentru titlu a celor de la FCSB în sezonul care va începe săptămâna viitoare este CFR Cluj, campioana en-titre. Gigi Becali a avut mereu de comentat câte ceva despre CFR Cluj.

„Cu CFR Cluj o să ne batem pentru titlu. Este echipa campioană. Dar o să aibă probleme cu banii. Dacă nu se califică în Champions League, și nu cred că se califică, de unde bani? Neamțul care e acolo o să spun că «Mi-ați promis Champions League și 25-30 de milioane de euro». Acum sunt și salarii mari la echipă și neamțul o să vadă că trebuie să scoată bani din cont. O să spună «Du-te, bă! Nu mai dau niciun ban».

Nu e Neluțu Varga șef la Cluj. Nu are bani. El nu are nici 10 milioane de euro. Mi-a zis cineva de încredere. Acum am aflat. Neluțu Varga și neamțul au făcut afaceri împreună. Dar eu am mai mulți bani ca neamțul", a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

Gigi Becali anunță colapsul rivalilor de la CFR Cluj. Lelbach e omul din umbră

Abris Lelbach, un magnat cu afaceri în energie, industrie și minerit, despre care GSP.RO a scris încă din 2017, e omul din umbră de la CFR Cluj.

Lelbach e născut în fosta Iugoslavie, în 1960, iar familia lui s-a stabilit în Germania, la Frankfurt, când Abris avea 5 ani. Printre altele, vorbește și limba maghiară, bunica din partea mamei sale fiind originară din Ungaria. În tinereţe, Lelbach, acum stabilit la Berlin, a jucat tenis de masă de performanţă.

