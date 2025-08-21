Cu mari probleme de efectiv, Dan Petrescu tremură serios pentru accederea în grupele principale din Conference League.

Hacken – CFR Cluj, de la ora 20.00

Hacken, gruparea suedeză, este considerată favorită în manșa tur, conform caselor de pariuri, însă clujenii nu vor abandona lupta și vor face tot ce le stă în putință pentru un rezultat pozitiv care să le ofere speranțe la returul de la Cluj.

Dan Petrescu speră ca în deplasarea din Suedia să spargă și blestemul golurilor marcate pe terenul adversarilor, iar jucătorii săi să înscrie în meciul din această seară.

CFR Cluj nu a reușit să marcheze în deplasările cu Lugano și Braga, ceea ce nu i-a picat deloc bine tehnicianului, ajuns la peste 800 de meciuri ca „principal” în întreaga sa carieră.

Meciul din Suedia va fi transmis în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Hacken: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist – Andersen, Holm; Svanback, Gustafson, Layouni – Brusberg

CFR CLUJ: Hindrich – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Fica – Nkololo, Postolachi, Cordea

Arbitru: Lukas Fähndrich (Elveția)

Asistenți: Guillaume Maire, Nicolas Müller

Rezervă: Mirel Turkes

Arbitru VAR: Darren England (Anglia)

Asistent VAR: Sven Wolfensberger (Elveția)

