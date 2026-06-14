Haiti a fost nevoită să-și schimbe designul echipamentului cu doar câteva zile înainte de meciul de deschidere, 0-1 azi contra Scoției la Boston, după ce forul de conducere al fotbalului mondial a interzis reprezentarea unei scene de război pe tricouri. Sponsorul tehnic Saeta a confirmat schimbarea într-o declarație postată pe Instagram, în urma obiecției FIFA față de o ilustrație a Bătăliei de la Vertières din 1803, care a asigurat independența Haitiului, cu steagul național încorporat pe tricourile purtate de jucători în două meciuri de pregătire din statul american Florida.

„Designul final prezentat de Saeta a fost conceput ca un omagiu adus bărbaților și femeilor care contribuie în fiecare zi la viitorul Haitiului și nu a fost intenționat ca o declarație politică”, a declarat Saeta în comunicat.

Fotbaliștii haitieni au purtat tricoul în timpul meciurilor amicale împotriva Peru, pe 5 iunie, și a Noii Zeelande, pe 2 iunie.

Conform regulamentului FIFA privind echipamentul, este interzisă utilizarea oricăror „mesaje sau sloganuri politice, religioase sau personale” pe echipament. Producătorul columbian Saeta a declarat că a modificat echipamentul pentru a respecta regulamentul FIFA.

„În timpul procesului de revizuire, FIFA a stabilit că anumite elemente vizuale ar putea fi interpretate diferit în conformitate cu regulamentul privind echipamentul și, în cele din urmă, a solicitat modificări ale designului”, a declarat Saeta în comunicat. „Deși această interpretare a diferit de intenția noastră, Saeta a respectat procesul și a implementat cerințele finale comunicate de FIFA.”

Haiti a revenit la Cupa Mondială după 52 de ani și va mai evolua în grupa C contra Braziliei (sâmbăta viitoare), respectiv împotriva Marocului (joi, 25 iunie).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE