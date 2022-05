„A fost un meci complicat, da. Am început bine, am avut și un break în față în setul secund, apoi s-a întâmplat ceva. Am pierdut controlul. Dar ea a jucat bine, a făcut-o până la sfârșit”, a spus Halep, în deschiderea conferinței de presă.

Sportiva româncă a fost întrebată de ce a avut nevoie de intervenția medicilor în setul decisiv.

„Am avut un atac de panică. Nu am știut cum să gestionez situația, pentru că nu mi se întâmplă foarte des. Nu m-am mai putut concentra, nu am mai avut aceeași coordonare pe teren. Ea a profitat de acest lucru”, a declarat Halep.

Dubla campioană de Grand Slam a mai spus că a învățat o lecție și că pe viitor va fi mai „relaxată” la meciuri, însă nu-și explică ce s-a întâmplat în timpul partidei.

„E doar un meci de tenis, cred că ar trebui să îl abordez puțin mai relaxată. N-ar trebui să mai pun atât de multă presiune pe mine. (…) ”, spune Halep.

Halep a câștigat fără emoții primul set, apoi a clacat și a pierdut 8 game-uri consecutive în fața chinezoaicei Zheng.

Qinwen Zheng a reușit la Roland Garros cea mai importantă performanță din carieră, calificarea în șaisprezecimile de finală la un turneu de anvergură.

Chinezoaica este la prima participare pe tabloul principal de la Roland Garros și nu are niciun titlu în palmares.

Halep este încrezătoare înainte sezonului pe iarbă.

În luna iunie va merge la turneul de la Wimbledon, competiție pe care a câștigat-o în 2019.

