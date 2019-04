După ce a pierdut în trei seturi finala în fața lui Caroline Wozniaki și a petrecut aproape 3 ore pe teren, la o temperatură de peste 30 de grade, Halep a avut nevoie de perfuzii pentru a-și reveni.

„Am încercat să dorm, dar corpul meu a început tremure. Aveam crampe și am avut nevoie de ajutor. Am fost în spital timp de trei sau patru ore „, a povestit Halep potrivit Tennis World.

„Nu eram atât de negativă, ca să fiu sinceră. Simțeam că în acel meci am fost cel mai aproape de a câștiga un Grand Slam.

Am jucat foarte bine. Am simțit că meciul a fost decis de doar câteva mingi. Dar după ce m-am recuperat, am crezut cu adevărat că se va întâmpla într-o zi. A fost un moment mental și emoțional. Am fost obosită și nu m-am putut concentra asupra a ceea ce trebuia să fac în timpul meciurilor”, a declarat fostul număr 1 mondial.

Simona Halep a fost învinsă de Caroline Wozniacki în finala de la Australian Open 2018, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4 la capătul unui meci de o oră și 50 de minute. Finala de la AO 2018 s-a disputat la 32 de grade, iar româna venea după două meciuri extrem de solicitante. Cu Lauren Davis, când a stat pe teren 3 ore și 45 de minute și Angelique Kerber, cu două ore și 20 de minute.

Simona a dezvăluit și cum a sărbătorit după ce a câștigat trofeul de la Roland Garros. „Am fost incredibil de fericită, dar am muncit cu adevărat pentru acest trofeu și am fost foarte obosită. După aceea am mers la un restaurant cu aproximativ 50 de persoane – prieteni care au fost acolo pentru meci, echipa mea, familia mea.

Toți au venit. Am sărbătorit până la ora 1 noaptea și apoi m-am întors la hotel și am dormit cu trofeul. Asta a fost sărbătorirea mea. Am dormit aproximativ cinci sau șase ore, deci nu prea mult. A doua zi a trebuit să fac poze cu trofeul, așa că am mers în oraș pentru a cumpăra o rochie și pentru a mă pregăti”, a mai povestit Simona.

În prezent, Simona Halep se pregătește pentru semifinala de Fed Cup cu Franța.

