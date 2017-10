Haos la două meciuri de fotbal din România. ”A intrat unul cu sabia pe teren. Mi s-au înmuiat picioarele, am crezut că acolo mi-e sfârșitul!”. Fotbalul mic din România este, tot mai des, scena unor evenimente reprobabile.

Două meciuri de „județ” din Dâmbovița au fost marcate de evenimente incredibile, anunță sportimpact.ro, un site de sport din Dâmbovița. Cele două partide au fost din Liga 5, Seria Sud (ACS Steagu Roșu Colacu – AS Unirea Slobozia Moară) și Seria Nord (AS Voința Pietroșița – AS Flacăra Șuța Seacă).

Haos la două meciuri de fotbal din România. „L-au bătut pe unul de l-au lăsat lat”

Mărturiile martorilor oculari sunt cutremurătoare.

„În viața mea nu am pățit o asemenea frică. Veneau mașinile Poliției și ale Jandarmeriei la Colacu, de ziceai că e vreun atentat terorist. A intrat un individ cu sabia pe teren, moment în care a început haosul.

L-au bătut pe unul de la Slobozia Moară de l-au lăsat lat, era plin de sânge. L-au transportat de urgență la Târgoviște, la spital, cu o rană urâtă la buză. Apoi i-au făcut zob mașina cu sabia, cu pietre, cu sticle.

Mi s-au înmuiat picioarele și am fugit, am crezut că acolo mi-e sfârșitul. Auzeam în urma mea țipete, amenințări cu moartea, era nenorocire”, a povestit un spectator al partidei de Liga a 5-a dintre Colacu și Slobozia Moară. Individul cu sabia a fost reținut de autorități.

Bătaie mare a fost și la Pietroșița, unde localnicii i-ar fi snopit în bătaie pe cei de la Șuța Seacă, dar și pe asistentul partidei, centralul apucând să fugă și să se baricadeze la vestiare.

„A intrat lumea pe teren și a dat cu pumnul în jucătorii oaspeți, unii au ripostat. L-au luat la pumni și pe asistent, un copil, după care l-au alergat și pe central, care a apucat să se refugieze la vestiare. Au vrut să intre peste el să-l bată, însă nu au reușit să deschidă ușa”, sunt alte dezvăluiri.

