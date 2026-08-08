  • Anul trecut, lumea călătoriilor a pierdut unul dintre cei mai mari pionieri ai săi. Heinz Stücke, laureat al Premiului NomadMania Travel pentru întreaga carieră în 2022, a decedat la vârsta de 86 de ani.
  • La 22 de ani, Heinz a plecat din orașul său natal din Germania pe bicicletă, pornind într-o călătorie care a durat 51 de ani. A parcurs cu bicicleta peste 648.000 de kilometri, a călătorit cu 21 de pașapoarte și a devenit cel mai „desăvârșit” ciclist din lume.
  • Mai mult decât recordurile sale, Heinz va fi ținut minte pentru rezistența și pasiunea de-o viață pentru explorarea lumii. 
  • „Biblie” în domeniu, Nomad Mania este fondat de Harry Mitsidis, considerat cel mai mare globetrotter din lume. Portalul validează călătoriile pe baza unui formular care poate cuprinde vize, bilete de avion, contracte, fotografii sau clipuri.

Heinz Stücke, o legendă mondială a călătoriilor, s-a stins din viață în iulie 2025, la vârsta de 86 de ani, în orașul său natal, Hövelhof, din Renania de Nord-Westfalia, Germania.

Deși născut și decedat în același loc, viața lui a fost departe de a fi una obișnuită. Considerat unul dintre cei mai mari călători ai lumii, Heinz a fost distins cu Premiul pentru Realizări Remarcabile în Călătorii în cadrul NomadMania Travel Awards din 2022. Heinz a fost un om al cărui parcurs neobișnuit continuă să inspire pasionații de aventură.

Heinz Stücke. Sursa foto: Facebook/cyclingabout.comIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Aventurile unui spirit liber

În 1961, la doar 22 de ani, Heinz a decis să lase în urmă convențiile și să-și urmeze chemarea de a explora lumea pe bicicletă. Ce a început ca o simplă călătorie s-a transformat într-o odisee de peste cinci decenii, în care a străbătut 648.000 de kilometri și a trecut prin 21 de pașapoarte. În 1995, Heinz a stabilit un record mondial pentru turism pe bicicletă.

Totuși, el nu a fost motivat de dorința de a doborî recorduri: «Nu am vrut să fiu o legendă. Pur și simplu nu mă regăseam în normele Germaniei anilor 60”.

Un pionier al explorărilor globale

Heinz a decis să viziteze fiecare țară din lume în anii 80, după două decenii de călătorii. A reușit această performanță în 1996, devenind unul dintre primii douăzeci de «UN Masters»

Cu toate acestea, atingerea acestui obiectiv nu l-a oprit să exploreze în continuare țări vaste precum China, Argentina sau Canada. De remarcat este și că a realizat peste 100.000 de fotografii într-o perioadă în care fiecare imagine trebuia developată, un indiciu clar al dedicării sale pentru documentarea lumii.

Viața unui nomad solitar

În ciuda notorietății sale, Heinz Stücke a preferat o viață solitară: „Am fost singur, sunt singur și vreau să rămân singur“. Viața sa de călător nu i-a permis să-și întemeieze o familie sau să mențină relații de lungă durată. În schimb, s-a dedicat complet pasiunii sale pentru explorare, înfruntând dificultăți precum accidente de mașină, jafuri și probleme financiare constante.

Bunătatea necunoscuților și reputația sa în creștere i-au permis să continue neîntrerupt aventura vieții.

Înapoi acasă

După 51 de ani petrecuți pe drumuri, Heinz s-a întors în Hövelhof în 2013, unde comunitatea locală l-a ajutat să se stabilească.

Deși ultimele sale zile au fost marcate de imobilitate, el a rămas o sursă de inspirație pentru toți cei care l-au vizitat. „Omul care a vrut să vadă tot”, așa cum era supranumit, a lăsat în urmă un patrimoniu unic pentru generațiile viitoare de călători.

NomadMania, care l-a omagiat în cadrul ceremoniei din 2022, păstrează vie amintirea lui Heinz Stücke, un simbol al curajului, pasiunii și spiritului de aventură.

Citiți și povestea românului care a vizitat 182 de țări. Ce părere are despre România după călătoriile în cele mai îndepărtate state

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
gsp
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
GSP.RO
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
GSP.RO
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Avantaje.ro
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
„Era mai bun trenul vechi, era răcoare”. Pasagerii unui tren PESA au fost sufocați de căldură pe ruta București-Constanța
Adevarul.ro
„Era mai bun trenul vechi, era răcoare”. Pasagerii unui tren PESA au fost sufocați de căldură pe ruta București-Constanța
„Seamănă cu ăla de Chelsea, are fundul jos”. Noul transfer al FCSB, subiect de caterincă
Fanatik.ro
„Seamănă cu ăla de Chelsea, are fundul jos”. Noul transfer al FCSB, subiect de caterincă
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Oraşul din România măturat de vijelie. Oamenii s-au baricadat în case, vântul a smuls copaci şi acoperişuri
ObservatorNews.ro
Oraşul din România măturat de vijelie. Oamenii s-au baricadat în case, vântul a smuls copaci şi acoperişuri
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
GSP.ro
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
Laszlo Dioszegi, după decizia TAS în cazul lui Cosmin Matei: „E puțin curios că se întâmplă tocmai acum”
GSP.ro
Laszlo Dioszegi, după decizia TAS în cazul lui Cosmin Matei: „E puțin curios că se întâmplă tocmai acum”
Parteneri
Obiectul legendar al lui Maradona, scos la licitație! Ar putea valora 10 milioane de dolari
Mediafax.ro
Obiectul legendar al lui Maradona, scos la licitație! Ar putea valora 10 milioane de dolari
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori
KanalD.ro
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori

Politic

Parteneri
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online