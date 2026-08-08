Anul trecut, lumea călătoriilor a pierdut unul dintre cei mai mari pionieri ai săi. Heinz Stücke, laureat al Premiului NomadMania Travel pentru întreaga carieră în 2022, a decedat la vârsta de 86 de ani.

La 22 de ani, Heinz a plecat din orașul său natal din Germania pe bicicletă, pornind într-o călătorie care a durat 51 de ani. A parcurs cu bicicleta peste 648.000 de kilometri, a călătorit cu 21 de pașapoarte și a devenit cel mai „desăvârșit” ciclist din lume.

Mai mult decât recordurile sale, Heinz va fi ținut minte pentru rezistența și pasiunea de-o viață pentru explorarea lumii.

„Biblie” în domeniu, Nomad Mania este fondat de Harry Mitsidis, considerat cel mai mare globetrotter din lume. Portalul validează călătoriile pe baza unui formular care poate cuprinde vize, bilete de avion, contracte, fotografii sau clipuri.

Heinz Stücke, o legendă mondială a călătoriilor, s-a stins din viață în iulie 2025, la vârsta de 86 de ani, în orașul său natal, Hövelhof, din Renania de Nord-Westfalia, Germania.

Deși născut și decedat în același loc, viața lui a fost departe de a fi una obișnuită. Considerat unul dintre cei mai mari călători ai lumii, Heinz a fost distins cu Premiul pentru Realizări Remarcabile în Călătorii în cadrul NomadMania Travel Awards din 2022. Heinz a fost un om al cărui parcurs neobișnuit continuă să inspire pasionații de aventură.

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Aventurile unui spirit liber

În 1961, la doar 22 de ani, Heinz a decis să lase în urmă convențiile și să-și urmeze chemarea de a explora lumea pe bicicletă. Ce a început ca o simplă călătorie s-a transformat într-o odisee de peste cinci decenii, în care a străbătut 648.000 de kilometri și a trecut prin 21 de pașapoarte. În 1995, Heinz a stabilit un record mondial pentru turism pe bicicletă.

Totuși, el nu a fost motivat de dorința de a doborî recorduri: «Nu am vrut să fiu o legendă. Pur și simplu nu mă regăseam în normele Germaniei anilor 60”.

Un pionier al explorărilor globale

Heinz a decis să viziteze fiecare țară din lume în anii 80, după două decenii de călătorii. A reușit această performanță în 1996, devenind unul dintre primii douăzeci de «UN Masters»

Cu toate acestea, atingerea acestui obiectiv nu l-a oprit să exploreze în continuare țări vaste precum China, Argentina sau Canada. De remarcat este și că a realizat peste 100.000 de fotografii într-o perioadă în care fiecare imagine trebuia developată, un indiciu clar al dedicării sale pentru documentarea lumii.

Viața unui nomad solitar

În ciuda notorietății sale, Heinz Stücke a preferat o viață solitară: „Am fost singur, sunt singur și vreau să rămân singur“. Viața sa de călător nu i-a permis să-și întemeieze o familie sau să mențină relații de lungă durată. În schimb, s-a dedicat complet pasiunii sale pentru explorare, înfruntând dificultăți precum accidente de mașină, jafuri și probleme financiare constante.

Bunătatea necunoscuților și reputația sa în creștere i-au permis să continue neîntrerupt aventura vieții.

Înapoi acasă

După 51 de ani petrecuți pe drumuri, Heinz s-a întors în Hövelhof în 2013, unde comunitatea locală l-a ajutat să se stabilească.

Deși ultimele sale zile au fost marcate de imobilitate, el a rămas o sursă de inspirație pentru toți cei care l-au vizitat. „Omul care a vrut să vadă tot”, așa cum era supranumit, a lăsat în urmă un patrimoniu unic pentru generațiile viitoare de călători.

NomadMania, care l-a omagiat în cadrul ceremoniei din 2022, păstrează vie amintirea lui Heinz Stücke, un simbol al curajului, pasiunii și spiritului de aventură.

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