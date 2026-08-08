Cât costă benzina în București sâmbătă, 8 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard costă 9,32 de lei/litru și se găsește la Rompetrol. La Petrom, aceasta se vinde cu 9,36 de lei/litru. La Socar, aceasta costă 9,36 de lei/litru, respectiv 9,39 de lei/litru. La OMV, benzina standard costă 9,42 de lei/litru, la fel și la MOL și Lukoil.

În Cluj, cea mai ieftină benzină standard costă 9,32 de lei/litru, la Rompetrol, la fel și în Timișoara, Constanța și Iași.

Cât costă motorina în București sâmbătă, 8 august 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă 10,47 de lei/litru și se găsește la Petrom, la fel și în Cluj, Iași, Constanța și Timișoara.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 8 august 2026

Sursa foto: Peco Online

Șoferii pot găsi cea mai ieftină benzină în Bistrița Năsăud, la Rompetrol. Prețul acesteia este de 9,26 de lei/litru.

În ceea ce privește cea mai ieftină motorină, aceasta se găsește în București, la Petrom. Prețul acesteia este de 10,47 de lei/litru.

Iată cât a costat un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, vineri, 7 august 2026.







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