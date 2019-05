În acest moment, drept de vot au doar 54 de cluburi afiliate la federație. Deși a fost înființat în 1991, Club IDU Mamaia a dispărut pe traseu, neavând drept de vot. Clubul este însă afiliat, dar nu poate decide la alegeri, fiind nevoit să stea pe margine și să se uite cum alții, infinit mai neînsemnați, decid soarta tenisului.

IDU Mamaia i-a dat tenisului românesc pe Simona Halep și pe Horia Tecău, doi foști număr 1 mondial și câștigători de titluri de Mare Șlem.

De asemenea, la baza de la IDU Mamaia au avut loc meciuri de tenis în Cupa Davis și în Fed Cup, ultimul fiind celebrul România – Marea Britanie, care s-a soldat cu suspendarea drastică a lui Ilie Năstase. Mai mult, IDU Mamaia este recunoscută drept cea mai mare intestiție privată în tenis din România.

”Rămânem așa, totul e-n aer!”

Libertatea a contactat-o pe Alina Idu, nora patronului Corneliu Idu și cea care se ocupă de viața de zi cu zi a clubului aflat la malul mării.

”Nu este normal ce se întâmplă, dar este o chestie mai veche, tărăgănată. Consider că nu este vina actualei echipe de conducere. Afilierile la federație au început în 2002, când toate cluburile au trecut în ograda MTS. Atunci, când s-au dus la tribunal, nu s-au dus toate asociațiile. Sunt mulți care n-au acest drept de vot. Și eu am fost surprinsă acum un an, când a venit momentul să votăm președintele federației, că nu suntem printre cluburile care au drept de vot. Abia trecut am aflat asta! Ce să zi, am aflat cu stupoare și uimire! E o chestie de ani de zile. E o chestie veche, noi așteptăm să se reglementeze, să se depună la tribunal, din nou, toate actele.

Cotizația s-a plătit în fiecare an de către clubul nostru, nu se pune problema. Cazul datează de prin 1991, când cluburile s-au transformat în asociații sportive. Când s-a făcut Adunarea Generală, s-au dus dosarele, iar fiecare asociație avea un număr de înregistrare. Când s-au depus la tribunal, au fost anumite scăpări sau la acea ședință când s-au stabilit cluburile cu drept de vot nu a fost vreun reprezentant de-al nostru, cu toate că nu prea cred varianta din urmă. Nu a fost ceva intenționat, de asta sunt convinsă.

N-avem ce să facem, așteptăm să se rezolve situația. Singura variantă ar fi ca acele 54 de cluburi care au drept de vot acum să voteze ca și restul cluburilor să intre în legalitate, să se poată vota și ele. Asta-i tot! Suntem la mâna celorlalți, pentru că altă rezolvare nu există. Oricum, n-ați auzit pe cineva de la IDU să facă tam-tam pe tema asta. Rămânem așa, totul e-n aer!

Nu mai spun că unele din acele cluburi nici nu mai există. Nu mai contează a cui e vina, dar situația trebuie rezolvată. Însă nu știu cum se poate rezolva, dacă acele 54 de cluburi nu se strâng. Și o să se tărăgăneze chestiile astea nu-știu-cât”, consideră șefa de la Tenis Club Idu Mamaia, care apreciază că ”scandalul de la tenis n-o să se termine prea curând”.



Alina Idu

Care sunt cluburile care votează

În catalogul FRT nu apar nici alte cluburi mari, precum Winner din Cluj și Pamira din Sibiu. E ca și cum FCSB, CFR Cluj și Dinamo n-ar putea vota la alegeri. Însă, pe tabel și-au găsit locuri cluburi departamentale. Astfel, la alegerile de la FRT, 10 cluburi dintre cei 54 de membri cu drept de vot aparțin de MTS. Cluburile respective sunt Olimpia București, CSM Unirea Focșani, Dunărea Galați, Atletic Roman, CSM Craiova, CSM Timișoara, Mureșul Târgu Mureș, CSM Sibiu, SCM Bacău și CSM Onești. Alte 18 cluburi sunt ale Ministerului Educației, unul este al Internelor, unul al Armatei și alte 24 sunt private.

