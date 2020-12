Ilie Năstase, poveste incredibilă din decembrie 1989: „În ziua Revoluției, eu eram cu pușca lui Țiriac într-o geantă de piele, pe străzi!”

Fostul mare tenismen Ilie Năstase, legendarul portar al Stelei, Helmut Duckadam, halterofilul Nicu Vlad, dar și legenda clubului Dinamo, Cornel Dinu, povestesc cum au trăit acele zile, ultimele din viața lui Ceaușescu.

Ilie Năstase: „Chiar puteam să mor la Revoluție!”

Ion Țiriac și Ilie Năstase, un dublu de succes pe terenurile de tenis și prieteni de-o viață Foto: Gazeta Sporturilor

Ilie Năstase are una dintre cele mai șocante povești care au avut loc în decembrie 1989.

„Ion Țiriac avea o pușcă de la domnul Maurer (n.r. – Ion Gheorghe Maurer, fost ministru în epoca comunistă), model «Holland Holland». Mi-a zis mie de vreo două ori să i-o aduc la Paris. Am vorbit cu Valentin (n.r. – Ceaușescu, fiul dictatorului) și când credeți că mi-a ieșit aprobarea să ies cu pușca din țară? În ziua Revoluției!”, a povestit Ilie Năstase, într-o emisiune realizată de Ovidiu Ioanițoaia la începutul acestui an.

Fostul mare tenismen dă detalii incredibile: „Eu eram cu pușca într-o geantă de piele, pe străzi! Eram cu Cornel Dinu și mă duceam cu ea la aeroport. Atunci s-au împușcat niște soldați… Aveam totul de la poliție, era pușcă de vânătoare. M-am suit cu pușca în avion! Ambasadorul Franței m-a băgat în avionul în care era toată ambasada. Eram într-un Air France!”.

Când am ajuns la Paris, i-am pus lui Țiriac în brațe pușca. «Băi, Năstase, tu ești zdravăn la cap?». «Cum adică?!». «Bă, dacă te împușcau ăia că erai cu pușca? Ești inconștient!». Eu am plecat cu primul avion pe 23 decembrie 1989 și i-am dat pușca la un restaurant lângă Arcul de Triumf din Paris… Chiar puteam să mor!

Ilie Năstase:

Helmut Duckadam: „Am stat două luni în primărie!”

Fostul portar al Stelei din 1989, Helmut Duckadam, a fost activ la Revoluție. L-a prins la Arad, acolo unde era vicepreședinte la Vagonul Arad. „Eroul de la Sevilla” povestește momentele din decembrie.

O Dacie pe care puțini dintre români și-o mai amintesc: Dacia miliției Foto: Hepta

„Aveam treabă la stadionul celor de la UTA. Pe drum am auzit gălăgie, erau cam primii participanți. Noi auzisem cu două zile înainte ce se întâmplase la Timișoara. Ascultam Radio Budapesta. La Arad am văzut că se aduna lume din ce în ce mai multă. Se duceau în Piața Sfatului, acolo unde erau TAB-uri și s-au tras focuri de avertisment. Seara ne-am adunat toți și-am ieșit mulți în piață”.

Fără angajament după demisia din funcția de președinte de imagine al FCSB, Duckadam retrăiește cu emoție momentele acelea.

„Primisem o primă atunci, după ce-am câștigat un meci. Aveam 3.000 de lei la mine și cu un prieten am mers la o mănăstire, de unde am cumpărat lumânări. Erau sute de oameni în piață. Am tăiat lumânările cu un clește, le-am împărțit și iar s-a strâns lumea. După ce s-a retras armata în cazarmă, eu am intrat în primărie și am stat acolo două luni. Răspundeam de toate ajutoarele care intrau prin vestul țării. Atunci chiar puteam să mă fac de toate, chiar și primar!”, spune Duckadam.

În Piața Aviatorilor am simțit cum mi-au intrat două gloanțe în picior, în tibie! Dacă m-ar fi operat, ar fi trebuit să-mi amputeze ambele picioare de la genunchi în jos, dar ei au lăsat gloanţele acolo timp de 12 zile. Fostul arbitru Alexandru Tudor

Nicu Vlad: „Credeau că o să fie otrăviți cu cafea!”

Și Nicu Vlad a fost activ la Revoluția din 1989. Campion olimpic la Jocurile Olimpice din 1984, din Statele Unite, Vlad era sportiv la Steaua, în decembrie.

Nicu Vlad e considerat cel mai mare halterofil din toate timpurile. Foto: Hepta

„Am plecat cu doi unchi ai soției mele la televiziune. Am luat mere și cafea să le ducem oamenilor din stradă. Am dat la unul, la doi, până au început «Domne, cine știe ce bem?!». Și-a trebuit să beau și eu cafea, deși nu beau niciodată… Credeau că o să fie otrăviți. Totul se întâmpla în zilele în care se trăgea în București”, spune actualul președinte al Federației Române de Haltere.

Chiar lângă noi, cineva a fost împușcat, dar nu ne-am întors acasă. Am fost mai mulți sportivi acolo și ne-am trezit făcuți trădători! Am mers și cu Rică Răducanu, ne-au dus în televiziune când se lansaseră tot felul de zvonuri. Ne-au confundat cu teroriștii! Eu atunci eram ofițer la Steaua. Fostul sportiv Nicu Vlad:

Cornel Dinu: „Pe Iliescu l-au pus americanii și rușii!”

În volumele sale de memorii, „Procuroru’” vorbește despre prietenia cu familia Iliescu. Foto: Andrei Crăițoiu

Cornel Dinu, unul dintre cei mai mari jucători ai clubului Dinamo, a dezvăluit, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, detalii interesante despre Revoluție și despre bunul său prieten Ion Iliescu.

„Credeți că pe Iliescu l-a pus lumea aiurea? L-au pus și americanii, și rușii. În noaptea de 21 spre 22 am fost pe străzi. A doua zi, m-am dus la Televiziune. Așa a fost atunci: unii la CC, alții la TVR. M-am întâlnit cu Iliescu la Televiziune și mi-a spus să mă duc să am grijă de soția sa. Am luat-o de acasă spre seară, stătea lângă biserica de pe Dorobanți. Când am ajuns însă înapoi, la TVR a început să se tragă!”, spune Dinu.

„Mister”, așa cum îi spune toată lumea, povestește cum l-a cunoscut pe fostul președinte al României.

„În 68, când m-a chemat să vorbesc la un congres al UTC. A zis că-l vrea pe unul care a mai făcut școală, care mai citește. M-am așezat în primul rând, făcusem discursul cu unul Patrichi, cu care am băut și vreo două căni de vin. După ce au vorbit 14 inși, Gogu Rădulescu, cel care conducea ședința, a zis «gata, întrerupem vorbitorii!». M-am ridicat să ies din sală, m-am întâlnit cu Iliescu și i-am zis «mi-am ratat cariera politică, mă întorc la naționaliștii mei din familie». «Cornele, stai liniștit, că n-ai pierdut nimic. Politica e o mizerie»”, spunea Dinu.

