INSTASTORY | ”Taurul” Alibec, la 29 de ani

De Mihai Toma,

”Mie îmi place mult să merg acasă, să stau cu prietenii, pentru că sunt mereu în cantonamente. Țin mult la familie și la prietenii din copilărie”, a explicat.

După o perioadă tulbure, cu accidentări și neînțelegeri, fotbalistul constănțean traversează o perioadă excelentă, antrenorii și colegii de la Astra depunând mărturie că ”Denis e formidabil pregătit fizic, fuge și cu patru cinci jucători în spate dacă-l pui. E un taur”.

Crescut la juniorii celor de la Callatis , Denis a debutat în Liga 1 pentru Farul, în 2008. Un an mai târziu, pe 3 iulie, semna cu Inter Milano pe 4 ani.

”Cel mai mare regret e că nu am rămas la Inter. Probabil acum jucam şi prin Serie A, dar asta este. Mai este timp. Denis Alibec:

Pur şi simplu nu am vrut să mai stau. Nu aş da timpul înapoi, am avut momente frumoase şi la Astra, şi la FCSB”, spune Alibec, doar două meciuri oficiale pentru nerazzurri. Împrumutat de italieni la Mechelen, Bologna ori Viitorul, Alibec și-a revenit la Astra (2014-2016), unde s-a întors din 2018 după experiența nereușită de la FCSB. Are 9 selecții și un gol la națională. În palmares are un titlu cu Inter (2010), Cupa și Supercupa (2014) și titlul (2016), toate cu Astra.