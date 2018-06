„Am acceptat oferta de la Voluntari, e o nouă provocare pentru mine. Nu e de antrenor, ci de manager. E un nou început pentru FC Voluntari după sezonul nu prea bun. Nu prea e de comentat, după două trofee a fost o dezamăgire totală sfârşitul de sezon. Voi avea foarte mult de muncă. Am văzut baza, din fericire antrenori sunt aici foarte mulţi din foştii mei elevi. Sunt convins că ne vor da foarte mulţi jucători din academie. Munca de manager va fi pentru echipa de Liga I.

Cu Sînmărtean s-a discutat şi el se va lăsa de fotbal, iar Cernat va veni la club, să discutăm, nu ştim dacă va mai dori să joace. Eu l-am dorit foarte mult pe Cernat la Dinamo acum doi ani, depinde acum. Sunt cazuri şi cazuri. Ei trebuie felicitaţi pentru ceea ce au făcut aici. Cei care au participat la câştigarea celor două trofee trebuie felicitaţi.

Cunosc ce se întâmplă la club, eu m-am şi mutat aici în Voluntari şi am văzut ce se întâmplă. Cred că vor reuşi rezultate mai bune. Pentru mine, FC Voluntari ar trebui să aibă două obiective, calificarea în play-off şi câştigarea Cupei României. Sunt obiective îndrăzneţe, dar noi sperăm să aducem ceva jucători care să crească jocul echipei din punct de vedere al calităţii. Acum e şi noroc, îţi trebuie multe lucruri”, a spus Andone, luni, într-o conferinţă de presă.

Lazăr și-a prelungit contractul

La conferința de presă organizată luni, a participat și mijlocașul Costin Lazăr, 37 de ani, care a dezvăluit că a așteptat o ofertă din partea Rapidului, recent promovată în Liga a 3-a, dar în absența acesteia a acceptat un nou angajament cu echipa ilfoveană.

Jucătorul a declarat că cel mai probabil sezonul 2018/2019 va fi ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist și că dorința sa cea mai mare este aceea să se retragă cu încă un trofeu trecut în palmares.

”Cu Ioan Andone am avut şansa să lucrez la Rapid, ne cunoaştem foarte bine, cred că ne vom înţelege foarte bine. Ne aşteaptă o nouă provocare. Pentru mine, a fost o ruşine anul trecut să ajungem să jucăm baraj cu o echipă de liga secundă. Chiar am fost foarte dezamăgit, nu mă aşteptam la aşa ceva după câştigarea cupei şi Supercupei.

Poate unii dintre noi ne-am relaxat, am zis că e suficient. De la acest an am foarte mari aşteptări, sunt multe schimbări. Îmi doresc să termin cu fotbalul cu capul sus. Probabil că va fi ultimul meu sezon. Aş vrea să agăţ ghetele în cui cu un trofeu”, a spus Lazăr.