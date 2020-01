De Costin Ștucan,

Finanțatorul roș-albilor și-a radiografiat perioada de când este investitor în „Ștefan cel Mare”: „Am două realizări la Dinamo, dezamăgirea e că n-am făcut performanță”, a spus acesta.

„Echipa a fost cel mai aproape de faliment și de Liga a 4-a atunci când am venit eu. Știm cu toții în cel fel era clubul Dinamo când l-am preluat. M-am implicat pentru că Dinamo nu merita să ajungă în faliment. E un capitol pe care mi l-a asumat. Am fost luat de val, nu concepeam ca Dinamo să nu mai existe”, a început omul de afaceri discuția.

Negoiță și-a spus și oful: „Cu siguranță, decizia de business de a prelua Dinamo a fost una greșită. Am crezut că se vor schimba anumite lucruri în bine, dar nu prea le-am văzut. Fotbalul e un domeniu mai special în care nu mă pricepeam și în care nu mă pricep nici acum. Foarte puțini oameni din fotbal se pricep”.

După 7 ani la cârma clubului alb-roșu, Negoiță afirmă: „E foarte greu să reziști în fotbal dacă ai unele principii și un caracter OK. Trebuie să ai nervii foarte tari să reziști în fața tuturor atacurilor. Toată lumea e săpată și subminată, e o muncă foarte grea. Am avut în această perioadă și niște oameni de calitate lângă mine, dar nu am avut prea multe opțiuni de unde să aleg astfel de oameni”.

Recomandări Anunțul lui Gheorghe Mărmureanu despre România, după cutremurul care a zguduit Turcia

„Două realizări și o dezamăgire”

Omul de afaceri a făcut analiza mandatului său la Dinamo. „Am reușit unele lucruri bune. Prietenii m-au sfătuit să nu intru în fotbal, dar pe mine m-a provocat ideea. Nu credeam că e atât de complicat. Sunt mulțumit pentru faptul că am reușit să salvez o echipă aproape de faliment. În plus, am ținut în viață un club mai bine de 7 ani, aceasta este o altă realizare. Dar nu sunt mulțumit de faptul că n-am reușit să fac performanță. Am analizat fenomenul și am ajuns la concluzia că e nevoie de mai mult, dar eu nu sunt dispus să fac asta. Am atins niște limite, apoi am ridicat mâna și am spus că nu mai pot”, a spus acesta.

În «era Negoiță», Dinamo a câștigat un singur trofeu, Cupa Ligii, în 2017, o competiție care între timp a fost desființată. În toată această perioadă, Dinamo a luptat la titlu într-un singur sezon, 2016-2017, ultimii ani fiind sinonimi cu borne dezastruoase și participări succesive în play-out.

Nu sunt genul de tătuc, de one-man-show, care să taie, să spânzure și să apară la TV mereu. Oamenii puternici nu au nevoie s-o arate. Ionuț Negoiță

GSP.RO Simona Halep, despre retragerea din tenis: "Sincer, chiar am vorbit cu fratele meu despre asta"

HOROSCOP Horoscop 25 ianuarie 2020. Vărsătorii au parte de o zi specială