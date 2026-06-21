Prestația sa sigură și importanța simbolică a partidei au atras imediat atenția presei din Ungaria, care nu a ratat ocazia de a aminti de originile etnice ale arbitrului român.

Maghiarii îl numesc „protagonist maghiar” pe arbitrul din Carei

Născut la Carei, o localitate aflată în imediata apropiere a graniței cu Ungaria, dintr-un tată maghiar și o mamă cu origini germane, Istvan Kovacs este considerat de vecinii de peste graniță ca fiind parțial al lor.

Publicațiile de la Budapesta au evidențiat acest detaliu imediat după fluierul final al meciului Japonia – Tunisia.

„Un nume maghiar a fost scris pe tricoul de la meciul istoric Tunisia – Japonia. Meciul a avut o semnificație istorică și a avut, de asemenea, un protagonist maghiar: Istvan Kovacs, arbitrul din Transilvania, care își revendică cu mândrie originile maghiare, dar care oficial este român. Istvan Kovacs, unul dintre cei mai buni arbitri din lume, a fost la Cupa Mondială și acum patru ani, dar atunci fusese doar rezervă, așa că de data aceasta și-a făcut debutul”, au notat jurnaliștii de la magyarnemzet.hu.

În aceeași notă au relatat evenimentul și cei de la cunoscutul cotidian sportiv Nemzeti Sport: „Jucătorii au purtat tricouri speciale, cu numărul 1.000, și a existat de asemenea un detaliu maghiar, din moment ce meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs”.

Ionel Dănciulescu: „Delegarea lui nu a fost întâmplătoare”

Apreciat la nivel internațional pentru stilul său ferm, Istvan Kovacs se bucură de o cotă excelentă în cadrul Comisiei de Arbitri a FIFA, condusă de legendarul Pierluigi Collina.

Istvan Kovacs deține deja un record unic în fotbalul mondial, fiind singurul arbitru din istorie care a condus finalele tuturor celor trei competiții europene intercluburi: Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Fostul internațional român Ionel Dănciulescu a subliniat că această delegare istorică reprezintă o recunoaștere directă a valorii centralului român.

„Cred că delegarea lui Istvan Kovacs nu a fost întâmplătoare la meciul 1.000 din istoria CM. Collina i-a dat expres meciul respectiv pentru că el vine după o perioadă foarte bună. E un arbitru care a fost la cele trei finale din Europa”, a declarat Ionel Dănciulescu.

Câți bani încasează Istvan Kovacs de la FIFA la Cupa Mondială 2026

Pe lângă prestigiul profesional, prezența la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada îi aduce arbitrului din Carei și câștiguri financiare impresionante, standardizate de forul mondial.

Pentru meciul Japonia – Tunisia, Istvan Kovacs va fi recompensat de FIFA cu suma de 3.000 de dolari. Aceasta este valoarea fixă, pentru orice „central”, la meciurile din faza grupelor.

Suma i se adaugă premiului deja primit de 100.000 de dolari, doar pentru că a ajuns să fie pe lista arbitrilor chemați la turneul final din această vară.

Dacă arbitrul din Carei va primi delegări și la meciurile din fazele eliminatorii ale competiției, suma va crește la câte 10.000 de dolari / meci.

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