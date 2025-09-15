Cuprins:
4 ani și-a ascuns deficiența de vedere
În ciuda dificultăților, Jeff Tomlinson a continuat să antreneze la Kloten până la finalul sezonului 2022-2023. Steve Kellenberger, care era căpitanul echipei, a remarcat că deficiența vizuală a lui Tomlinson nu a afectat performanța echipei: „Și-a făcut treaba foarte bine”.
Acum, Jeff este consultantul echipei care joacă în prima ligă helvetă, cea mai puternică din Europa.
Tomlinson a orbit brusc, mai întâi la ochiul drept, iar un an mai târziu la cel stâng. Timp de 4 ani, el și-a ascuns deficiența de lumea exterioară, dorind să fie evaluat strict pentru abilitățile sale profesionale.
Născut în Winnipeg, Tomlinson a jucat hochei pentru Prince Albert Raiders, Roanoke Valley Rebels și Raleigh Icecaps, înainte de ajunge în Germania, în 1992.
După 5 ani petrecuți la EC Timmendorfer Strand, „centrul” a avut o scurtă perioadă la Berlin Capitals (1996-1997), iar apoi a jucat trei ani în Anglia, pentru Manchester Storm.
S-a retras ca jucător din cauza unei rupturi de ligamente
În 2000, Tomlinson s-a întors în capitala Germaniei, semnând cu Eisbären Berlin, unde avea să rămână pentru restul carierei sale de jucător.
După ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior, în noiembrie 2002, a încercat să revină pe gheață, dar a decis să-și încheie cariera de jucător în 2004.
Tomlinson și-a început cariera la echipa de tineret a celor de la Eisbären Berlin (2004-2007). Apoi a fost antrenor secund al „urșilor polari” în liga de elită germană (Deutsche Eishockey Liga (DEL), până în 2010.
În 2010, a trecut la Düsseldorfer EG, a mai fost Nürnberg IceTigers, apoi, în 2015, a semnat cu Rapperswil-Jona Lakers (Elveția). În 2018, echipa lui Tomlinson a câștigat NLB și a promovat în Liga Națională.
În 2021 a fost numit antrenor principal al lui EHC Kloten, pe care a readus-o în prima ligă în 2022.
Problemele medicale cu vederea, dar și transplantul de rinichi din 2019 l-au obligat să se retragă.
- Tomlinson a fost antrenorul principal al echipei naționale masculine a Canadei la Cupa Germaniei din 2014, a făcut parte din stafful tehnic al naționale Germaniei la CM 2015 și din cel al Canadei, la Cupa Spengler 2023
„Mă gândeam în fiecare minut că nu-mi voi mai vedea copiii crescând”
„Mă gândeam în fiecare minut că nu-mi voi mai vedea copiii crescând”, mărturisește, acum, Tomlinson cu lacrimi în ochi, în documentar.
Pierderea vederii a afectat profund viața de familie a lui Tomlinson. El a trebuit să găsească modalități alternative de a fi tată, nemaifiind capabil să citească povești de noapte bună fiicelor sale.
„Trăiesc într-o lume întunecată”, spune antrenorul în documentar, descriind realitatea sa cotidiană. După ani în care s-a retras în sine, Tomlinson a decis să-și facă publică povestea.
