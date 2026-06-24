Atacurile asupra Crimeei s-au intensificat

Sevastopolul este unul dintre cele mai importante puncte militare ale Rusiei din Crimeea, peninsula ucraineană anexată ilegal de Moscova în 2014. Orașul găzduiește Flota rusă a Mării Negre și a fost vizat de mai multe atacuri ucrainene de la începutul războiului.

Drones de ataque ucranianos impactaron esta noche una zona de almacenamiento de SAM/misiles rusos cerca de Kirovskoye, Crimea, provocando una gran explosión secundaria. pic.twitter.com/YiY1TjysEK — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) June 24, 2026

Incidentul vine după mai multe atacuri ucrainene asupra infrastructurii din Crimeea, inclusiv asupra unor obiective energetice, depozite de combustibil și rute folosite de Rusia pentru aprovizionarea armatei. Kievul încearcă să lovească infrastructura care susține prezența militară rusă în peninsulă.

Ukrainian attack drones successfully hit a major power substation outside of the Russian-occupied city of Sevastopol this morning, causing power cuts in the Crimean capital.



Seen here, multiple parts of the Sevastopol 330/220 kV switching yards burn. pic.twitter.com/FvY15nxiH5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2026

În ultimele zile, autoritățile instalate de Rusia în Crimeea au raportat mai multe atacuri cu drone și probleme la rețeaua electrică. Aproape jumătate din Crimeea ocupată de Rusia a rămas fără electricitate după un atac masiv cu drone produs în noaptea de luni spre marți, 23 iunie. În mai multe zone au fost raportate explozii și incendii, iar circulația pe Podul Kerci a fost oprită pentru mai bine de cinci ore.

3-6 Ukrainian drones impacted the 330 kV electrical substation in Sevastopol, Crimea, resulting in power outages affecting the entire city. pic.twitter.com/cl6aERHee5 — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 24, 2026

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile transmise de oficialul instalat de Rusia.

Un mort după bombardamente rusești în estul Ucrainei

În aceeași zi, bombardamentele rusești asupra orașului Balakliia, din estul Ucrainei, au ucis o persoană, au anunțat autoritățile locale pe Telegram. Balakliia se află în regiunea Harkov, una dintre zonele lovite constant de armata rusă.

În același timp, Vladimir Putin a acuzat NATO că se pregătește activ pentru un război împotriva Rusiei și a amenințat că este pregătit să răspundă în orice moment. Atacurile arată că războiul continuă să lovească atât infrastructura militară și energetică din zonele ocupate de Rusia, cât și localități civile din Ucraina.

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