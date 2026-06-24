Pretextul cu mănăstirile și traseul spre Transnistria

Cazul a fost făcut public marți, 23 iunie, de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, SIS. Cetățeanul rus fusese reținut încă din 11 mai, iar recent judecătorii i-au prelungit arestul preventiv pentru încă 30 de zile. Potrivit SIS, bărbatul ar fi încercat să intre în Republica Moldova cu o explicație aparent banală: o vizită turistică. Printre locurile pe care susținea că urma să le vadă se aflau și mănăstiri.

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Anchetatorii spun însă că planul real era altul. Cetățeanul rus ar fi urmărit să ajungă în regiunea transnistreană, unde urma să adune informații despre zona separatistă și despre Zona de Securitate. SIS susține că aceste informații ar fi putut fi stocate sau folosite împotriva suveranității, independenței, integrității teritoriale, securității de stat ori capacității de apărare a Republicii Moldova.

Autoritățile spun că bărbatul mai fusese în Republica Moldova

Ancheta nu se referă doar la această ultimă încercare de intrare în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău susțin că bărbatul mai fusese pe teritoriul țării în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019. În acei doi ani, cetățeanul rus ar fi coordonat activități îndreptate împotriva securității, independenței și integrității teritoriale ale Republicii Moldova.

Anchetatorii mai spun că, la acea vreme, bărbatul ar fi folosit un pașaport diplomatic emis de Ministerul de Externe al Federației Ruse. Chiar și așa, autoritățile moldovene afirmă că acesta nu ar fi urmat procedura de acreditare la Ministerul de Externe de la Chișinău, așa cum prevăd regulile diplomatice.

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