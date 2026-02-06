La întrecerile olimpice de schi fond de la Milano Cortina 2026, care vor avea loc în regiunea Val di Fiemme, vor participa trei români: Delia Reit, în competiția feminină, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru, în cea masculină. Alături de cei trei concurenți vor fi prezenți antrenorii Ioan Lungociu și Ioan Poponeci, transmite COSR.

Paul Pepene va fi pentru a doua oară în carieră portdrapel la ceremonia de deschidere de la Pedrazzo, alături de Daniela Haralambie-Toth (sărituri cu schiurile).

Dumitru Frățilă, component al echipei de schi fond a României care deține cel mai valoros rezultat din istoria acestui sport – locul 10 la Oslo 1952, este singurul român care a participat la 3 ediții ale Jocurilor de Iarnă la trei sporturi diferite (1956 – bob 4 persoane – locul 14, Oslo 1952 – schi fond, 1948 – schi alpin, combinată – locul 40, coborâre – locul 57).

Rezultatele lui Paul Pepene

Cea mai bună clasare „olimpică” a lui Paul Pepene de până acum este locul 15 – sprint echipe, alături de Alin Cioancă, la PyeongChang 2018. La Vancouver 2010, România, cu Paul Pepene și Petrică Hogiu, a fost pe locul 17 la sprint. La Beijing 2022, cea mai bună clasare românească la schi fond a fost locul 18 – sprint clasic echipe, pentru Team Romania concurând Paul Pepene și Raul Popa.

Paul a început sportul de performanță la 10 ani, participând mai întâi la câteva concursuri de biatlon, a notat COSR.

Gustul pentru marea performanță l-a simțit după ce a fost selectat la lotul național de schi fond și a participat la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Monthey 2005.

În 2010, a cucerit prima medalie din carieră, aur la Campionatul Mondial U23, la 30 km, urmărire – cel dintâi titlu mondial la schi fond al României.

În întrecerile de schi pe role, varianta de vară a schiului fond, a obținut medalia de argint, în proba de 11 km, la Campionatul Mondial Role Clasic, în 2013, iar în 2021 și-a adjudecat de asemenea argintul la 15 km mass-start, la Campionatul Mondial Role Clasic.

A fost purtătorul de drapel al României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Beijing 2022, alături de săniera Raluca Strămăturaru.

Paul Pepene, la Val Di Fiemme, Italia, la proba de sprint clasic. Foto: Hepta

Paul Pepene și biatlonul: „Aveam o pușcă, vai de ea, se rupea în două!”

Paul Pepene a făcut inițial, la juniori, și schi fond, și biatlon. Despre sportul cu arma a povestit, cu umor, pentru 4run.ro: „Am făcut și biatlon la început, cred că am fost la două concursuri, trăgeam cu alice, nu ajunsesem să trag cu cartuș. La ultimul concurs la care am fost am ieșit campion, dar n-am luat nicio țintă, am ratat tot. Aveam o pușcă, vai de ea, se rupea în două. După ce băgam alicea și întindeam pușca, pleca alicea direct, nici nu mai apucam să pun arma la ochi”.

Era o profă care făcea sport cu copiii seara, dimineața ea se ducea la uzina de armament, și m-am dus și eu. Aveam parcă 10 ani. Ai mei nu au zis nimic, pentru că dimineața mă duceam la școală, seara la antrenament. Primul concurs a fost tot în primul an, parcă am terminat pe locul 2.

„Erau niște rable, aveau lemn, nu plastic, așa de mult se dăduse lumea înainte pe schiurile alea”

„Echipamentul l-am primit de la club, de la Palatul Copiilor. Să nu te gândești că era cine știe ce, erau niște rable, aveau lemn, nu plastic, așa de mult se dăduse lumea înainte pe schiurile alea de le-am primit”, a povestit Paul.

Paul are perioade în care face și 3 antrenamente pe zi, când pe lângă pregătirea pe role sunt și 3-4 antrenamente de alergare pe săptămână.

„Adun între 7.000 și 8.000 de kilometri, schi și alergare. Nu știu câtă diferență de nivel, dar nu e antrenament la care să nu am așa ceva. Noi la schi fond aveam și concursuri de alergare montană organizate de federație, mai scurte, pe la 5 km, campionate naționale sau Cupa Dinamo, nu se mai țin de prin 2007-2008. Atunci am participat, de fapt, la primele concursuri de alergare montană”, a declarat sportivul din Măgura (Moeciu, județul Brașov).

Paul Constantin Pepene

Cel mai bun loc de antrenament: Cel mai bine ne pregătim la Cheile Grădiștei, ai tot acolo, refacere, tot, și la Piatra Arsă, dar nu mai e ce era. Singurul lucru care a mai rămas e alergarea la altitudine.

Alte informații despre schi fond

În programul olimpic, probele masculine au fost incluse de la cea dintâi ediție a Jocurilor de Iarnă – Chamonix 1924, iar cele feminine, din 1952, la JO de la Oslo.

Ileana Hanganu-Ianoșiu e singura sportivă din România care la aceeași ediție de Jocuri – Albertville 1992, a concurat atât la schi fond, cât și la biatlon. Ea a participat la trei ediții de Jocuri, la două sporturi: în 1988, la schi fond, în 1992, la schi fond și biatlon, iar în 1994, la biatlon.

Cele mai importante rezultate ale tricolorilor au fost obținute la ștafetă, cea mai bună clasare de până acum fiind înregistrată la Oslo 1952, locul 10, la ștafetă masculin, prin Manole Aldescu, Dumitru Frățilă, Constantin Enache și Moise Crăciun.

După o pauză de 20 de ani, între 1964 și 1984, schiorii de fond din România au revenit în competiția olimpică și au reușit la Calgarry 1988 să bifeze cel mai bun rezultat al Team Romania la acea ediție a Jocurilor, locul 12 cu ștafeta feminine, în componența Mihaela Cârstoi, Rodica Drăguș, Ileana Hanganu și Adina Tuțulan. Totodată, a fost a doua performanță din istoria participărilor fondiștilor români la Jocuri. Ulterior, trei dintre aceste sportive au concurat la biatlon la JO Albertville 1992 și Lillehammer 1994.

După 1990, cel mai reprezentant fondist român a fost Zsolt Antal, din Gheorgheni, prezent la 4 ediții consecutive ale JO de iarnă, între 1994 și 2006. Recordul de participări al lui Antal a fost egalat la Beijing 2022, de Paul Pepene, același care la Milano-Cortina 2026 va fi prezent pentru a 5-a oară la întrecerile olimpice de iarnă, stabilind un nou record de participări pentru această disciplină.

