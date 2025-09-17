„O defecțiune a sistemului de aer condiționat a împiedicat decolarea aeronavei din Nisa”, a transmis un reprezentant UEFA.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu fotbaliștii monegasci, transpirați și fără tricouri, așteptând la sol.

🚨🚨AS MONACO



❌ Lavion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme dair conditionné !



😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

Potrivit ultimelor informații, echipa monegască ar urma să ajungă în Belgia joi, după-amiază, cu câteva ora înaintea meciului.

Partida FC Bruges – AS Monaco este programată în aceeași zi, de la ora 19:45.

