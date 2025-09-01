Nervoși că sunt abia pe locul 12

Jucătorii echipei din capitală au lăsat multe gunoaie pe jos și au deteriorat ușile vestiarului, lăsând urme vizibile de lovituri.

Incidentul a avut loc după ce echipa lui Edi Iordănescu a suferit a doua înfrângere consecutivă în campionat, coborând pe locul 12 în clasament.

Frustrarea jucătorilor s-a manifestat și prin altercații cu fanii gazdelor la finalul meciului. De asemenea, vedetei echipei, Jean-Pierre Nsame, a părăsit terenul accidentat și ar putea lipsi o perioadă mai lungă.

🚨Awantura po końcowym gwizdku między kibicami Cracovii a piłkarzami Legii Warszawa!



Było tak gorąco, że musiał interweniować sam… Mateusz Dróżdż! pic.twitter.com/rWpO6Yh0WO — Piotr Rzepecki (@Rzepecki365) August 31, 2025

„Nicio scuză pentru asemenea comportament”

Jurnalistul Piotr Rzepecki a publicat imagini cu starea în care a fost lăsat vestiarul oaspeților, arătând gunoaiele și ușile deteriorate. Acesta a comentat că „nu există nicio scuză pentru un astfel de comportament”.

Jak to mówią – klasy nie kupisz…



Taki „porządek” zostawili piłkarze Legii Warszawa w szatni gości. Słyszę, że drzwi były tak skopane, że był problem z wejściem do środka.



Apel do @KSCracoviaSA – fakturę za sprzątnie i nowe drzwi proszę podesłać na Łazienkowską. pic.twitter.com/u5sLCpLq3M — Piotr Rzepecki (@Rzepecki365) August 31, 2025

Recomandări Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”

Incidentul vine într-un moment dificil pentru Legia, care deși s-a calificat în grupele Conference League, traversează o perioadă slabă în campionat. După 7 etape, e pe locul 12, cu 7 puncte în 5 meciuri, la 9 de liderul Wisla Plock.

Joi, Legia a făcut 3-3 cu Hibernian (Scoția), după prelungiri, în condițiile în care câștigase prima manșă cu 2-1.

Publicația poloneză condamnă ferm comportamentul echipei din Varșovia. Rămâne de văzut dacă clubul sau liga vor lua măsuri disciplinare împotriva pentru acest incident.

Echipa va avea ocazia să se revanșeze pe 14 septembrie, când va întâlni Radomiak Radom. Anterior, Edi Iordănescu s-a enervat și a amenințat public că demisionează, a notat Przeglad Sportowy. „Poate ar trebui să ne despărțim! Mi s-au promis anumite lucruri”, a avertizat tehnicianul care vizează titlul în Polonia.

Edward Iordănescu (47 de ani) are o clauză de reziliere de 400.000 de euro, care îi permite să plece în orice moment de la Legia Varșovia

La Euro 2024, românii au lăsat vestiarul lună

Imaginea de la Cracovia contrastează puternic față de ceea ce s-a întâmplat în Germania, când Edi Iordănescu era selecționer.

Recomandări Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”

România a fost eliminată de Olanda, în „optimile” EURO 2024, însă ultima impresie lăsată a fost una exemplară.

„Tricolorii” au făcut curățenie în vestiarul de pe „Allianz Arena” din München și au lăsat o scrisoare de mulțumire pentru gazdele competiției. „Lecția de civilizație” a fost apreciată de presa internațională.

