Amandine Buchard (dreapta) și Nieke Nordmeyer formează un cuplu fericit.

Mai mulți sportivi francezi homosexuali au decis recent să ia atitudine împotriva discriminării minorităților sexuale. Printre ei, judocana Amandine Bouchard, care a explicat ce a determinat-o să mărturisească că este lesbiană. „Nu mai doream să trăiesc în minciună. Nu m-am îndrăgostit de un sex, ci de o persoană. Au fost destui uimiți, dar nimeni nu m-a jignit. Cu familia a fost mai greu. Mama a refuzat să-mi mai vorbească”, a declarat Buchard, care s-a îndrăgostit de judocana germană Nieke Nordmeyer în timpul unui concurs. Ulterior, cele două au devenit un cuplu și s-au înfruntat din nou pe tatami.

„În 2017 am fost adversare la Grand Prix-ul de la Düsseldorf. Eram deja împreună și n-am reușit să o privesc în ochi, dar până la urmă am învins-o. Visul nostru este să urcăm amândouă pe podium la Olimpiadă”, a explicat Buchard, care are planuri mare în privința viitorului alături de Nieke Nordmeyer. „Ne dorim un copil, dar după Olimpiada din 2024. Nu vom adopta, ci vom recurge la fertilizare in vitro. Am decis ca eu să fiu cea care va purta sarcina. O vom face în Spania sau Belgia”, a continuat franțuzoaica.

„În judo sunt multe lesbiene, dar mulți sportivi își ascund orientarea sexuală pentru că este un subiect tabu și pentru că se tem să nu fie judecați și să-și pericliteze cariera. Eu însă am decis să nu-mi interzic o relație cu o femeie care mă face fericită”, a mai spus Amandine Buchard.

FOTO: instagram.com/buchardamandine_52

Video: meciul dintre Buchard și Nordmeyer din 2017

Poate te interesează și EXCLUSIV / Federația Română de Tenis, sub asediul instanțelor de judecată. Cea mai importantă federație din România, tot fără finanțare