La ultima apariție publică, generalul Marin Dragnea nu s-a lăsat beștelit de Ilie Năstase: ”Băi, deșteptule, arăți că ești general făcut pe timp de pace. Ești indisciplinat și aici! Am fost pe front! Tu ai fost la război?” Reacția halucinantă a lui ”Nasty”

De Daniel Conțescu,

Se întâmpla acum cinci ani, la mijlocul lunii octombrie. Dragnea a asistat atunci, în Sala ”Nadia Comăneci”, de la etajul 8 al clădirii în care este adăpostit Ministerul Tineretului și Sportului, din strada Vasile Conta, la lansarea cărții ”Călătorie în lumea gimnasticii”, scrisă de către Nicolae Vieru, fost președinte al Federației Române de Gimnastică, decedat și el în 2016.

Printre invitați, Nadia Comăneci, cea mai bună gimnastă a lumii din toate timpurile, venită împreună cu mama Ștefania, Ilie Năstase, primul lider mondial din istoria tenisului, dar și generalul cu patru stele Marin Dragnea (93 de ani la vremea respectivă), fost ministru al Sportului în perioada comunismului.

”Nasty” și-a intrat în rol încă dinainte să înceapă momentul festiv al lansării. S-a luat chiar de Dragnea. ”Domnul general, nu v-am spus eu s-o lăsați pe Nadia să fugă din țară?”. Generalul a tăcut și a rumegat.

Apoi, a fost curios să afle ”cum vă țineți așa bine la 93 de ani, ce mâncați?”. ”Mănânc ceea ce mănâncă orice român!”, i-a răspuns, calm, Dragnea.

”Dar țuică beți, palincă? Am auzit că un om a trăit până la 114 ani mâncând doar ouă! Oul este singurul aliment care dă viață!”, constatare la care ex-ofițerul a început să zâmbească.

Invidios pe echipamentul militar purtat cu fală de general, Ilie Năstase a încercat să-l ironizeze.

”Domnul general, dar haine albe nu vă dă?”, a mai întrebat Năstase, contrariat de culoarea kaki a vestonului purtat de Marin Dragnea.

Băi, deșteptule, arăți că ești general făcut pe timp de pace! Alea albe se dau ofițerilor de Marină! Eu, pe lângă faptul că am condus sportul românesc în comunism, am fost ofițer pe uscat. Am fost pe front, pe ruta Prut-Stalingrad-Berlin, iar pe 6 august 1942 am fost rănit, iar armăsarul meu, Mugurel, care m-a cărat 3.000 de kilometri, a fost împușcat! În cinstea lui, bastonul meu are capul lui.

Generalul Marin Dragnea, către Ilie Năstase: