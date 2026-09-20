Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat duminică, 20 septembrie, revenirea lui Laurențiu Reghecampf ca antrenor principal la FCSB, după demiterea lui Marius Baciu în urma eșecului cu 0-5 la Craiova.

Gigi Becali: „Este decizia mea”

Reghecampf, aflat sub contract cu echipa Esperance Tunis din prima ligă din Tunisia, ar fi acceptat oferta, potrivit GSP.ro. Decizia a fost luată pe fondul presiunii suporterilor și a dorinței de a readuce echipa roș-albastră pe linia de plutire. Numirea acestuia poate influența decisiv parcursul echipei în sezonul actual.

Laurențiu Reghecampf a împlinit 51 de ani pe 19 septembrie, în ziua în care FCSB era umilită cu 5-0 de Universitatea Craiova.

„Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea, pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova. Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Patronul FCSB recunoaște că a încercat să-l aducă pe Mirel Rădoi

Gigi Becali a încercat inițial să-l aducă pe Mirel Rădoi, însă acesta nu a răspuns la telefon, astfel că Reghecampf a devenit opțiunea principală.

„Am zis Reghecampf sau Mirel Rădoi. Pentru că Rădoi e finul meu, îl voi suna primul pe el, dacă răspunde, va fi el. Altfel, va fi Reghecampf. Am sunat de 3 ori la Mirel, nu a răspuns. Reghe a răspuns, deci el e antrenor”, a povestit Gigi Becali la Prima Sport TV.

Primă de un milion de euro pentru calificarea în Champions League

Ca să vină la FCSB, Becali trebuie să achite datoria lui Reghecampf față de Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova. În plus, antrenorul va renunța la 3 salarii din Tunisia pentru a putea veni în România. De asemenea, potrivit celor precizat de Gigi Becali, acesta a cerut o primă de un milion de euro pentru calificarea în Champions League.

„«Mă interesează prime de calificare», așa a spus. Mi-a cerut 1 milion primă de Champions League”, a mai spus Becali.

Patronul FCSB a mai susținut că Reghe e convins că va câștiga titlul în acest sezon.

„Mi-a spus că o să câștige campionatul! Că știe echipa, dar eu îi iau 2 jucători în iarnă: un mijlocaș și un atacant! E cu gândul la titlu, a spus clar: eu iau titlul! Cele 8 puncte din față nu sunt mare lucru”, a declarat Gigi Becali.