Ioan Nicolae a încins spiritele înaintea meciului cu FCSB. Patronul Astrei l-a acuzat voalat pe Morais. Nu a dat nume și nu a specificat partida, însă toate indiciile au dus către fundașul ajuns între timp FCSB. Meciul vizat de Nicolae este finala Cupei din sezonul 2016/2017, pierdută surprinzator de Astra la lovituri de departajare în fata lui FC Voluntari.

Morais i-a răspuns omului de afaceri și a menționat că nu se pune problema de a fi blătuit vreun meci.

„Nici nu mă intreresează ce vorbește el. Am opt ani în România și niciodată nu am făcut așa ceva. La Astra a fost o perioadă frumoasă, am reușit lucruri bune!”, a declarat Junior Morais într-o conferință de presă.