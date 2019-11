La 26 de ani, Nicolae Stanciu e probabil în punctul cel mai înalt al carierei sale. După o jumătate de an chinuitoare în Arabia Saudită, la Al Ahli, mijlocașul s-a întors în Cehia, s-a adaptat rapid la Slavia și este liderul jocului campioanei Cehiei. În formă, foarte bun în toate cele trei meciuri din Champions League.

Înaintea revanșei cu Barcelona, nu a uitat clipele delicate ale acestui sezon. Derbyul câștigat cu 3-0 pe terenul Spartei Praga, fosta sa echipă și marea rivală a Slaviei. Fanii care îl adorau anul trecut l-au numit trădător și au aruncat cu șobolani de pluș pe teren, fluierându-l la fiecare atingere a mingii.

Paradoxal, aceea a fost partida la care Stanciu a sărbătorit cel mai mult.

„”Când am ajuns acasă, după meci, i-am spus soției că a fost una dintre cele mai frumoase seri trăite în fotbal. M-am simțit minunat, e extraordinar să câștigi un derby cu 3-0. O victorie mare, una dintre cele mai mari ale carierei mele”, a continuat acesta.

Tot el a povestit că, în vestiar, la sfârșitul întâlnirii, coechipierii au cântat ”Aș vrea să fiu ca Nicolae Stanciu”. Culmea. Era cântecul compus în 2018 de cantautorul ceh Pokáč, fan al Spartei.

În afara Slaviei, am mai primit o ofertă de la un club dintr-un campionat mai puternic decât cel al Cehiei, dar la sfârșit am decis să merg la Slavia. Cred că am făcut cea mai bună alegere. Alerg mai mult pe teren decât o făceam la Sparta.

Nicolae Stanciu: