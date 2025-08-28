Cuprins:
Victorie zdrobitoare pentru FC Bruges
Trei echipe europene și-au asigurat locul în faza grupelor Ligii Campionilor miercuri seară. FC Bruges, FC Copenhaga și Benfica au obținut calificarea după meciuri decisive.
FC Bruges a uimit cu o victorie categorică de 6-0 împotriva lui Glasgow Rangers pe teren propriu. Golurile au fost marcate de Tresoldi, Vanaken, Seys (de două ori), Stankovic și Tzolis. Rangers a jucat în inferioritate numerică din minutul 9, când Aarons a fost eliminat.
Rangers a avut un jucător eliminat încă din minutul 9, ceea ce a afectat decisiv echilibrul meciului. Această calificare duce FC Bruges în faza grupelor Ligii Campionilor, competiția de top a cluburilor europene.
Copenhaga triumfă acasă
FC Copenhaga a bătut FC Basel cu 2-0 într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs. A învins pe teren propriu echipa din Elveția, după un scor de 1-1 în tur. Golurile decisive au fost marcate de Cornelius (46) și Moukoko (84, penalty).
Pentru FC Copenhaka este a șaptea participare a echipei daneze în faza principală a Ligii Campionilor.
Benfica se califică la limită
Benfica a obținut o victorie la limită, 1-0 împotriva lui Fenerbahce. Unicul gol a fost marcat de Akturkoglu. Talisca de la Fenerbahce a fost eliminat în minutul 82.
Benfica continuă astfel tradiția solidă în competițiile europene, fiind unul dintre cele mai importante cluburi portugheze.
Rezultatele completează tabloul echipelor calificate în faza grupelor Ligii Campionilor 2025/26, competiție care este cea mai prestigioasă în fotbalul european de cluburi, cu meciuri programate începând din septembrie 2025.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.