Victorie zdrobitoare pentru FC Bruges

Trei echipe europene și-au asigurat locul în faza grupelor Ligii Campionilor miercuri seară. FC Bruges, FC Copenhaga și Benfica au obținut calificarea după meciuri decisive.

FC Bruges a uimit cu o victorie categorică de 6-0 împotriva lui Glasgow Rangers pe teren propriu. Golurile au fost marcate de Tresoldi, Vanaken, Seys (de două ori), Stankovic și Tzolis. Rangers a jucat în inferioritate numerică din minutul 9, când Aarons a fost eliminat.

Rangers a avut un jucător eliminat încă din minutul 9, ceea ce a afectat decisiv echilibrul meciului. Această calificare duce FC Bruges în faza grupelor Ligii Campionilor, competiția de top a cluburilor europene.

Copenhaga triumfă acasă

FC Copenhaga a bătut FC Basel cu 2-0 într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs. A învins pe teren propriu echipa din Elveția, după un scor de 1-1 în tur. Golurile decisive au fost marcate de Cornelius (46) și Moukoko (84, penalty).

Pentru FC Copenhaka este a șaptea participare a echipei daneze în faza principală a Ligii Campionilor.

Benfica se califică la limită

Benfica a obținut o victorie la limită, 1-0 împotriva lui Fenerbahce. Unicul gol a fost marcat de Akturkoglu. Talisca de la Fenerbahce a fost eliminat în minutul 82.

Recomandări Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

Benfica continuă astfel tradiția solidă în competițiile europene, fiind unul dintre cele mai importante cluburi portugheze.

Rezultatele completează tabloul echipelor calificate în faza grupelor Ligii Campionilor 2025/26, competiție care este cea mai prestigioasă în fotbalul european de cluburi, cu meciuri programate începând din septembrie 2025.