Lindsey Vonn a fost operată a doua oară după accidentarea de la Jocurile Olimpice

Sportiva în vârstă de 41 de ani a suferit a doua operație luni, la spitalul Ca Foncello din Treviso, Italia. Medicii încearcă să stabilizeze starea sportivei și să prevină complicațiile precum umflăturile sau tulburările circulatorii, relatează portalul de știri Blick.ch, partea a grupului Ringier.

Schioarea a fost operată prima dată duminică, la Treviso

Lindsey Vonn a fost operată prima dată duminică, după ce a suferit o fractură de tibie în urma unui accident grav la coborârea olimpică de pe Tofana. Deși medicul personal al lui Vonn a fost prezent, intervenția a fost realizată de chirurgi italieni.

Echipa americană a analizat mai multe spitale înainte de a opta pentru cel din Treviso, deoarece acesta dispune de o secție neurochirurgicală capabilă să gestioneze complexitatea rănilor lui Vonn.

Cum s-a accidentat Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Accidentul a avut loc duminică, 8 februarie 2026, când Lindsey Vonn a pierdut controlul în timpul unui viraj de dreapta, agățându-se de o poartă, ceea ce a dus la o cădere violentă.

Impactul a fost dureros, iar sportiva a țipat și a apucat genunchiul stâng – același genunchi la care suferise o ruptură de ligament încrucișat anterior, în Crans-Montana, Elveția, cu doar câteva săptămâni înainte.

Superstarul schiului mondial a fost transportată cu elicopterul la spitalul din Treviso

La fața locului, echipa medicală a reacționat imediat. După ce i-au acordat primul ajutor pe pârtie, medicii au decis că situația necesită transport de urgență la spital, folosind un elicopter medical.

Acest tip de intervenție se face atunci când accidentul este grav și timpul până la îngrijirea spitalicească contează enorm, mai ales în cazul fracturilor și leziunilor serioase.

Elicopterul a ridicat-o pe Vonn de pe locul accidentului și a zburat rapid spre spitalul Ca Foncello din Treviso, aflat la aproximativ 130 de kilometri de locul unde a căzut. Acolo, o echipă de medici a preluat-o imediat pentru investigații și tratament.

În urma consulturilor, medicii i-au stabilizat fractura la piciorul stâng și i-au oferit îngrijirile necesare după impactul puternic suferit în cursă, iar ulterior a fost decisă prima operație.

Care sunt șansele ca Lindsey Vonn să revină în competițiile sportive

Viitorul carierei sale sportive rămâne incert, iar probabilitatea ca Vonn să revină pe pârtie este pusă sub semnul întrebării. Într-un mesaj publicat pe Instagram, antrenorul ei, Aksel Lund Svindal, i-a transmis un mesaj emoționant.

„Lindsey, ești incredibil de curajoasă. Inspiri oamenii care îți urmăresc parcursul – și pe noi, cei care lucrăm zilnic alături de tine. Ieri a fost o zi grea pe munte. Pentru toți, dar mai ales pentru tine”, a scris acesta.

