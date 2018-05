Am avut o conversaţie sinceră şi directă cu Radja Nainggolan, iar el este capabil să-şi asume această decizie. Este un mare jucător, însă absenţa lui se explică foarte clar, prin motive tactice. L-am sunat ieri (duminică – n.red.) şi am stat mult de vorbă, am avut o discuţie constructivă. Este o decizie foarte dificilă”, a declarat Martinez.

Acesta a precizat că va comunica pe 4 iunie lista definitivă cu cei 23 de jucători care vor participa la turneul final din Rusia.

“Selecţionata urmează să fie definitivată pe 4 iunie. În funcţie de numărul de minute jucate, de nivelul de oboseală, va trebui să vedem cine va fi pregătit”, a subliniat tehnicianul spaniol.

În lotul lărgit prezentat luni de Martinez figurează, în schimb, celelalte mari vedete ale fotbalului belgian, în frunte cu portarul Thibaut Courtois, mijlocaşul ofensiv Eden Hazard (ambii Chelsea Londra) şi atacantul Romelu Lukaku (Manchester United).

Belgia va evolua în Grupa C la Cupa Mondială 2018, urmând să înfrunte selecţionatele Panama (18 iunie, la Soci), Tunisia (23 iunie, la Moscova) şi Argentina (28 iunie, la Kaliningrad).

Lotul Belgiei pentru Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018

P Thibaut Nicolas Marc Courtois 26 de ani 55/ 0 Anglia Chelsea

P Matz Willy E. Sels 26 de ani 0/ 0 Belgia Anderlecht

P Simon Luc Hildebert Mignolet 30 de ani 21/ 0 Anglia Liverpool

P Koen Casteels 0/ 0 Germania VfL Wolfsburg

F Toby Albertine Maurits Alderweireld 29 de ani 71/ 3 Anglia Tottenham Hotspur

F Vincent Jean Mpoy Kompany 32 de ani 73/ 4 Anglia Manchester City

F Jan Bert Lieve Vertonghen 31 de ani 99/ 8 Anglia Tottenham Hotspur

F Thomas Meunier 26 de ani 22/ 5 Franța Paris Saint-Germain

F Thomas Vermaelen 32 de ani 64/ 1 Spania Barcelona

F Jordan Zacharie Lukaku Menama Mokelenge 23 ani 8/ 0 Italia Lazio

F Christian Kabasele 27 de ani 2/ 0 Anglia Watford

F Laurent Franco Ciman 32 ani de ani 19/ 1 SUA Los Angeles

F Anga Dedryck Boyata 27 de ani 4/ 0 Scoția Celtic

M Axel Laurent Angel Lambert Witsel 29 de ani 85/ 9 China Tianjin Quanjian

M Kevin De Bruyne 26 de ani 56/ 13 Anglia Manchester City

M Marouane Fellaini–Bakkioui 30 de ani 78/ 16 Anglia Manchester United

M Adnan Januzaj 23 de ani 6/ 0 Spania Real Sociedad

M Moussa Sidi Yaya Dembélé 30 de ani 73/ 5 Anglia Tottenham Hotspur

M Youri Tielemans 21 de ani 7/ 0 Franța Monaco

M Yannick Ferreira Carrasco 24 de ani 22/ 5 China Dalian Yifang

M Leander Dendoncker 23 de ani 4/ 0 Belgia Anderlecht

M Nacer Chadli 28 de ani 40/ 4 Anglia West Bromwich Albion

A Romelu Menama Lukaku Bolingoli 25 de ani 63/ 30 Anglia Manchester United A Eden Michael Hazard 27 de ani 81/ 21 Anglia Chelsea

A Christian Benteke Liolo 27 de ani 31/ 11 Anglia Crystal Palace

A Dries Mertens 6 mai 1987 31 de ani 64/ 13 Italia Napoli

A Thorgan Ganael Francis Hazard 25 de ani 7/ 1 Germania Borussia Mönchengladbach

A Michy Batshuayi-Atunga 24 de ani 13/ 5 Germania Borussia Dortmund

Grupa G

18 iunie, ora 17:00 – Belgia – Panama (Soci)

18 iunie, ora 20:00 – Tunisia – Anglia (Volgograd)

23 iunie, ora 14:00 – Belgia – Tunisia (Moscova, Spartak)

24 iunie, ora 14:00 – Anglia – Panama (Novgorod)

28 iunie, ora 20:00 – Anglia – Belgia (Kalinigrad)

28 iunie, ora 20:00 – Panama – Tunisia (Saransk)

Citiți și Programul complet al Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Cum se împerechează echipele în ”optimi”