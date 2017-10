Autoritățile din Marea Britanie îl suspectează că, în 2017, a comis numeroase infracțiuni, printre care: răpiri, sechestrări și șantaj. De asemenea, în 2007, ”Ursul Carpatin” ar fi răpit un englez care îi datora o sumă importantă de bani unui arab.

Pentru faptele sale, luptătorul se află închis în prezent într-un penitenciar din Marea Britanie, alături de 2.000 de deținuți. Pe site-ul său, Ghiță se plânge că trăiește în condiții grele.

”În a doua dimineață, după ce am fost adus în acest penitenciar, am îndrăznit să întreb pe un coleg englez „ce se petrece aici?”, pentru că pentru a doua noapte la rând nu am putut să mă odihnesc din cauza zgomotului. Unii deținuți au bătut cu pumnii și picioarele în ușile de metal de la celulă aproape toată noaptea și au zbierat ore în șir.