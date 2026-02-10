Elliot Anderson, un fotbalist englez în vârstă de 23 de ani, mijlocașul celor de la Nottingham Forest, este principala țintă a „cetățenilor”. Clubul ar fi luat deja legătura cu agenții jucătorului, potrivit Mundo Deportivo.

Anderson este un jucător crescut de Newcastle și promovat în fotbalul de seniori pe stadionul „St. James Park”, acolo unde a evoluat între 2022 și 2024. Nottingham Forest l-a transferat apoi pentru 41,2 milioane de euro.

În acest sezon, mijlocașul a bifat 31 de partide pentru Forest în Premier League și Europa League, reușind să marcheze un gol și să ofere alte două pase decisive. Mijlocașul mai are un contract valabil pentru încă trei ani, până în 2029, cu Nottingham Forest.

Se vehiculează că în afară de Manchester City și alte cluburi mari sunt interesate de el, precum Bayern Munchen, Manchester United și Chelsea. Cu toate acestea, publicația Mundo Deportivo precizează că, din motive familiale, Anderson preferă să semneze cu una dintre cele două echipe din Manchester, oraș situat la 130 de kilometri de Nottingham. Iar dorința lui ar fi să semneze cu City.

Înainte de a juca pentru echipa națională a Angliei, Elliot Anderson a jucat în categoriile inferioare pentru Scoția, până la Under-21. A fost chiar convocat la echipa mare a Scoției, dar nu a participat din cauza unei accidentări.

Ulterior, Anderson a ales să joace pentru Anglia, debutând pe 6 septembrie 2025 în victoria cu 2-0 împotriva Andorrei, în faza de calificare pentru Cupa Mondială. De atunci, a disputat deja 6 meciuri cu Anglia (5 oficiale, de calificare pentru Cupa Mondială) și unul amical.

