Spre exemplu, în cel de-al 5-lea episod al serialului-documentar, care este disponibil pe VOYO și se vede la PRO TV pe 22 iunie 2026, de la ora 23.30, se vorbește despre legătura pe care Nuțu Cămătaru a avut-o cu regretatul Szobi Cseh.

Din câte se pare, în urmă aproximativ 30 de ani, lumea interlopă și lumea cascadorilor s-au intersectat în România. Mai exact, Nuțu Cămătaru și fiul lui Szobi Cseh au avut împreună o firmă de pază!

Nuțu Cămătaru a avut firmă de pază cu fiul lui Szobi Cseh

Totul se întâmpla într-o perioadă în care în țara noastră se vorbea despre taxa de protecție pe care afaceriștii trebuiau să o plătească la interlopi.

„«Faci un contract cu mine, îți dau o firmă de pază». A avut firmă de pază, a fost Gladiator Guard. A fost una dintre primele firme de pază din România, dacă nu mă înșel, pe care el a avut-o cu Szobi Cseh”, spune jurnalistul de investigații Andrei Dumitrescu în „Cămătarii”.

Iar Nuțu Cămătaru recunoaște în serialul-documentar că a avut firma de pază Gladiator Guard. „Am făcut firma de pază care se numea Gladiator. Toate cluburile erau…”, a spus fostul lider din lumea interlopă.

Informația este confirmată și de Sile Cămătaru, care afirmă că ideea a fost a lui, dar, din cauza faptului că a stat mulți ani la pușcărie, nu s-a putut ocupa de afacere, astfel că Nuțu Cămătaru a preluat totul.

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„Inițial, ideea era a mea. A pus-o el în practică, că eu am stat mai mult închis. Eu, când am venit de la pușcărie, pentru că era o dezordine totală în Bucureștiul ăsta… Și mie îmi place totul ordonat, îmi place curățenia, îmi place frumosul… Am mers la anumite cluburi și nu mi-a plăcut cum se manifestau.

Și atunci eu mi-am permis, ca fiind și eu un personaj încercat de viață, cu un nume mai greu, să-mi pun anumiți oameni care nu erau bodyguarzi, îmi erau doar prieteni, și am vrut să-i servesc, să aibă niște salarii frumoase, iar eu când merg la cluburile acelea, să mă simt în siguranță. M-am simțit în siguranță la tot ce ținea de Joshua Castellano, de Cătălin Botezatu…”, spune Sile Cămătaru în „Cămătarii”.

Despre firma de pază a mai vorbit în urmă cu doar câțiva ani Nuțu Cămătaru. Se întâmpla imediat după ce a fost lansată cartea „Viața lui Nuțu Cămătaru. Dresor de lei și de fraieri” scrisă de Codin Maticiuc.

„Eu am avut o firmă de pază, aveam toate cluburile din țară, aveam 2.700 de angajați și o aveam cu fiul lui Szobi Cseh”, afirma în trecut Nuțu Cămătaru.

Sergiu Nicolaescu l-a cunoscut pe fostul lider al lumii interlope

În urmă cu și mai mulți ani, pe când era audiat la tribunal, Nuțu Cămătaru a dezvăluit că, prin intermediul lui Szobi Cseh, cascador care a murit în anul 2014, a ajuns să-l cunoască și pe regizorul Sergiu Nicolaescu.

„Senatorului Sergiu Nicolaescu i-am trimis o pereche de cai cadou în emisiunea Andreei Marin, «Surprize, surprize», când senatorul a împlinit 72 de ani”, afirma la tribunal fostul lider a lumii interlope.

Regretatul regizor nega însă la acea vreme că a primit vreun cadou de la Nuțu Cămătaru, însă confirma că ei se cunosc.

„M-a dus la el Szobi Cseh, undeva la marginea Bucureștiului, prin Ferentari. Voiam să-mi iau un câine. Mi-a arătat caii și câinii. Avea animale foarte frumoase și bine îngrijite. Asta demult, prin 1998. Totul era nou, casa încă se construia”, a spus în trecut Sergiu Nicolaescu, regizor care a murit în anul 2013.

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