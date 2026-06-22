Femeia de afaceri își dorește să petreacă cât mai mult timp alături de Irina, înainte ca ea să plece la facultate. Daciana Sârbu a mărturisit că va fi un moment ceva mai dificil în familia lor, dar știe că totul va fi bine până la urmă.

„La fel. Îmi doresc să petrec mult timp cu fetele și pentru că Irina pleacă la facultate și pentru că o să fie un moment dificil pentru noi, așa că orice aleg, să fie în preferințele lor”, a spus Daciana Sârbu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta are 18 ani și va studia la Universitatea Bocconi, o universitate privată din Milano, Italia. Irina a fost admisă la specializarea Drept global. Tânăra și-a făcut părinții extrem de mândri.

Daciana Sârbu, detalii despre bărbatul cu care și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu a ales să își refacă viața și să își ofere o nouă șansă la fericire. De ceva timp, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Ghionea, însă a preferat să păstreze discreția în privința relației lor.

Antreprenoarea a mărturisit că a simțit nevoia să își protejeze relația și să păstreze anumite aspecte ale vieții sale departe de atenția publicului. În opinia ei, nu toate lucrurile trebuie expuse public, iar discreția a fost o alegere conștientă pentru a păstra echilibrul în viața personală.

„Eu nu am ascuns această relație, pentru că, în general, nu sunt un om care să fie diferit în public față de cum este acasă.

Nu am mințit, nu m-am ascuns, nu am considerat că în această situație este cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că este un lucru fără de care nu poate să trăiască planeta. Toată viața mea de adult am fost în lumina reflectoarelor, judecată, comentată și bârfită. Cred că și iubită, pe de altă parte, și mi-am asumat asta”, a declarat Daciana Sârbu, la podcastul lui Măruță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE