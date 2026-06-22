Euro a ajuns azi la 5,2386, comparativ cu cotația de vineri, de 5,2391, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0005.

Leul crește, aurul se scumpește

Foto: Libertatea

Această tendință urmează recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Contextul economic rămâne tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Leul a crescut luni și în raport cu dolarul american, cotat la 4,5706, față de vineri când era 4,5710 (o scădere de 0,0004).

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,0478 lei, față de 6,0505, cât era în ziua precedentă. Aurul este cotat luni, 22 iunie 2026, la 618,2179 lei pentru un gram, față de 612,0168 lei (o creștere de 6,2011 lei).

Inflația a ajuns la un nou record în România, a anunțat recent INS. Războiul din Iran a scumpit masiv carburanții, iar chiriile sunt cu 44% mai mari față de acum un an.

Cum a fluctuat leul după criza politică

22 iunie: 5,2386 lei/euro

19 iunie: 5,2391 lei/euro

18 iunie: 5,2339 lei/euro

17 iunie: 5,2328 lei/euro

16 iunie: 5,2310 lei/euro

15 iunie: 5,2380 lei/euro

12 iunie: 5,2353 lei/euro

11 iunie: 5,2390 lei/euro

10 iunie: 5,2344 lei/euro

9 iunie: 5,2386 lei/euro

8 iunie: 5,2436 lei/euro

5 iunie: 5,2488 lei/euro

4 iunie: 5,2581 lei/euro

3 iunie: 5,2592 lei/euro

2 iunie: 5,2556 lei/euro

29 mai: 5,2489 lei/euro

28 mai: 5,2484 lei/euro

27 mai: 5,2393 lei/euro

26 mai: 5,2359 lei/euro

25 mai: 5,2467 lei/euro

22 mai: 5,2488 lei/euro

18 mai: 5,2105 lei/euro

15 mai: 5,2088 lei/euro

14 mai: 5,2052 lei/euro

13 mai: 5,2056 lei/euro

12 mai: 5,2103 lei/euro

11 mai: 5,2222 lei/euro

8 mai: 5,2364 lei/euro

7 mai: 5,2661 lei/euro

6 mai: 5,2688 lei/euro

5 mai: 5,2180 lei/euro

4 mai: 5,1998 lei/euro

30 aprilie: 5,1417 lei/euro

29 aprilie: 5,1004 lei/euro.

România a terminat primele patru luni cu un deficit bugetar de 23,95 de miliarde de lei, respectiv 1,17% din Produsul Intern Brut (PIB), mai puțin de jumătate din nivelul consemnat în același interval de anul trecut, arată datele Ministerului Finanțelor.

Recent, INS a anunțat că inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni.

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