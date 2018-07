Maradona atacă Anglia, după calificarea în sferturile Cupei Mondiale 2018: ”Columbia a fost furată de arbitru”

“Columbia a căzut victimă unui jaf monumental. Arbitrul Geiger, care e american, cunoaşte poate regulile baseballului, dar cu siguranţă nu pe cele ale fotbalului. E un hoţ, Kane e cel care a faultat, în schimb el a dat penalty împotriva columbienilor. De ce nu a cerut intervenţia VAR? Trebuie să ceară scuze poporului columbian. Arbitrii sunt aleşi de Collina, care la rândul său a fost instalat de Infantino, care ar fi trebuit să elibereze FIFA de corupţie şi de hoţi, dar în acest meci noi am văzut exact contrariul. Am fost impresionat când mi s-a spus că FIFA a fost eliberată de putregai, în schimb…”, a spus Maradona, cel care a înscris cu mâna împotriva Angliei la Mondialul din 1986.

Anglia sa calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Rusia, după ce a învins Columbia cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, 1-1 (0-0, 1-1), după prelungiri. Anglia a deschis scorul prin Harry Kane (57 – penalty), după un fault comis în careu asupra sa de Carlos Sanchez. Columbia a egalat în minutele adiţionale, prin fundaşul Yerry Mina (90+3), care a marcat cu capul în urma unui corner.

Falcao l-a desființat pe arbitrul american

Căpitanul echipei Columbiei, Radamel Falcao, s-a arătat și el iritat de lipsa de imparţialitate a arbitrului american Mark Geiger.

”A fost pus un arbitru american, cred că special, având în vedere că a fost suspendat, a declarat Falcao la zona mixtă după meci. Asta lasă loc multor îndoieli pentru că el vorbea doar engleza. Nu ştiu… Dar părtinirea lui a fost certă”.

Mark Geiger a fost suspendat 6 luni de CONCACAF în 2015, din cauza unor decizii polemice survenite în semifinala Gold Cup dintre Panama şi Mexic.

După meciul Portugalia – Maroc (1-0), din faza grupelor CM 2018, un jucător american l-a acuzat pe Geiger că a solicitat tricoul portughezului Cristiano Ronaldo, la pauza meciului, dar FIFA a dezminţit această afirmaţie.

”A fost clar, fără îndoială, că a decis mereu în favoarea Angliei. E o ruşine ce s-a întâmplat în aceste optimi de finală. Am ieşit cu capul sus, am luptat tot meciul. Am egalat în ultimele momente, am fost mai compacţi decât Anglia şi la loviturile de la 11 m puteau fi ei sau noi. Am suferit, dar asta face parte din fotbal. Oricum, plecăm liniştiţi pentru că am dat totul”, a adăugat Falcao.

Anglia a beneficiat de un penalty după un fault flagrant al lui Carlos Sanchez în careu la Harry Kane, care a fost transformat jucătorul lui Tottenham (57). Columbianul Yerry Mina a egalat la finalul meciului (90+3). Nu s-a mai înscris în prelungiri, iar Anglia s-a impus cu 4-3 la lovituri de departajare.