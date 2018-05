Un tur măsoară 3,337 km, iar în total, piloții vor înregistra 260,286 km.

Recordul unei ture în aparține lui Sergio Perez, 1:14.820, și a fost stabilit la ediția de anul trecut. Calificările sunt programate pentru ziua de sâmbătă și se vor vedea în direct la Digi Sport 2 de la ora 16:00.

Top 5 piloți: 1.Lewis Hamilton (Mercedes) – 95p, 2.Sebastian Vettel (Ferrari) – 78p, 3.Valtteri Bottas (Mercedes) – 58p, 4.Kimi Raikkonen – 48p, 5.Daniel Ricciardo (Red Bull) – 47p.

Detalii tehnice

Viraje: 18 (8 de stânga + 10 de dreapta)

Număr de curse oficiale disputate: 64

Prima cursă disputată: 1950

Cele mai multe victorii (piloţi): 6 – Ayrton Senna (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)

Cele mai multe victorii (dintre piloţii sezonului 2018): 2 – Lewis Hamilton (2008, 2016), Fernando Alonso (2006, 2007), Sebastian Vettel (2011, 2017)

Cele mai multe victorii (constructori): 15 – McLaren (1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2008)

Acceleraţie maximă: 53% din lungimea unui tur

Utilizarea frânelor: 26% din lungimea unui tur

Perioade de frânare (>2G): 9

Cea mai mare forţă laterală: 3,9G (virajul 3)

Schimbări în cutia de viteze: 54/tur

Consum de combustibil: 1,35 kg/tur

Cea mai lungă perioadă de accelerare: 0,669 km

Distanţa din grilă până la primul viraj: 226,7 m (pentru deţinătorul pole-ului)

Viteză maximă în 2017: 292,7 km/h – Esteban Ocon (Force India)

Viteză maximă estimată în 2018: 295 km/h

Zone DRS: 1 (linia dreaptă din faţa boxelor)

Cea mai joasă poziţie de plecare a unui învingător: 14 (Olivier Panis – 1996)

Câştigători cu plecare din pole position: 28 din 64 (43,75%)

Nivelul forţei de apăsare la sol (downforce): Maxim

Uzura pneurilor: Redus

Uzura frânelor: Medie

Gradul de abraziune al suprafeţei de rulare: Minim

Lungimea liniei boxelor: 324,7 m

Cel mai rapid pit stop în 2017: 2,60 s (timp total: 24,183 s) – Red Bull Racing (Daniel Ricciardo)

Compoziţiile de pneuri nominalizate de Pirelli: HYPERSOFT, ULTRASOFT, SUPERSOFT

Presiuni minime în pneuri: 17,5 psi (pneurile faţă), 17,5 psi (pneurile spate)

Cea mai mică diferenţă dintre primii doi clasaţi: +0,215 s (Ayrton Senna vs. Nigel Mansell – 1992)

Cea mai mare diferenţă dintre primii doi clasaţi: +1 tur (Juan Manuel Fangio vs. Alberto Ascari – 1950; Graham Hill vs. Richie Ginther – 1964; Denny Hulme vs. Graham Hill – 1967; Riccardo Patrese vs. Didier Pironi – 1982)

Numărul total al depăşirilor efectuate în 2017: 3 (cu DRS: 0)

Oportunităţi de depăşire: virajele 1 şi 10

Probabilitatea apariţiei unui Safety Car: 52%

Probabilitate de cursă udă: 17%

