De Remus Dinu,

Căpitanul celor de la CFR Cluj este unul dintre cei mai apreciaţi şi longevivi străini din Liga 1. Camora a ajuns în România în urmă cu aproape nouă ani, timp în care a cucerit trei titluri de campion, o Cupă a României şi o Supercupă, toate cu CFR Cluj.

„Sperăm să rezolvăm până la finalul lunii februarie. Am spus tot timpul că sunt dispus să ajut naționala României, dacă e nevoie de mine. Dacă ei cred că pot să fiu un plus şi să ajut, cu siguranţă mă duc cu mare plăcere să câştig pentru această ţară minunată, care mi-a dat tot ce am eu în viaţă, pentru mine şi pentru familia mea. Aşa că nu am cum să refuz această oportunitate. Dar nu depinde de mine, depinde de ei, dacă mă vor sau nu. Dar normal că m-aş bucura şi o să dau tot pentru România”, a declarat Camora pentru TelekomSport.

Mi-aș dori să văd inclusiv mulți străini de la CFR Cluj la națională. Doar în România se întâmplă asta, eu n-am auzit ca în altă țară să nu se dorească jucători naturalizați pentru națională Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

GSP.RO Tragedie uriașă: S-a aflat cine se mai afla in elicopterul care i-a adus sfarsitul lui Kobe Bryant si fiicei lui

HOROSCOP Horoscop 27 ianuarie 2020. Balanțele au furtună în relația de cuplu